Ana de Armas ist die Baby Yaga in John Wick: Ballerina

Lionsgate hat uns einen "erweiterten Blick" auf das kommende John Wick-Spin-off Ballerina gewährt. Extended ist vielleicht nicht die beste Beschreibung des Trailers, da er nur drei Minuten dauert, aber in dieser kurzen Zeit sehen wir viel vom Film.

Ana de Armas ist hier natürlich das Mittelstück, denn sie spielt Eve, die sich wie John Wicks Lehrling verhält. Anstatt Reeves für den Film zu folgen, ist sie jedoch auf ihrer eigenen Rachemission, nachdem sie von ihm inspiriert wurde.

Ian McShane beschreibt Eve als die Baby-Yaga zu John Wicks Baba Yaga, was sich wie eine passende Beschreibung anfühlt. Auch wenn Eve noch recht neu in der Welt der Attentate ist, lernt sie alles sehr schnell, bekommt sogar einen Flammenwerfer in die Hand und tötet damit mehr als 100 Menschen. Schaut es euch im Trailer unten an:

John Wick: Ballerina feiert am 6. Juni 2025 Premiere.