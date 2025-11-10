An seinem zweiten Wochenende hat ARC Raiders einen neuen Höchststand an Spielerzahlen auf Steam erreicht

HQ

Die Hauptfrage rund um ARC Raiders war, wie lange das Spiel seinen Launch-Hype aufrechterhalten kann. Der Extraktions-Shooter debütierte mit starken Zahlen, aber das war offensichtlich nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, denn am vergangenen Wochenende (er ist der zweite auf dem Markt) hat er einen neuen Rekord bei der Spielerzahl von Steam aufgestellt.

Laut SteamDB gelang es am Wochenende, einen Zeitraum zu verzeichnen, in dem 462.488 Spieler gleichzeitig auf der Plattform waren. Zum Vergleich: Dies reicht aus, um das Spiel in die Top 30 von Steam zu katapultieren, da es jetzt Helldivers II und Among Us überwunden hat.

Die Frage ist, wie weit es noch gehen kann, da die Spielerzahlen bei Videospielen in der Regel in der Woche vor der Veröffentlichung zurückgehen. Wenn es gelingt, diesen Trend zu überwinden und weiter zu gedeihen, wird ein weiterer Höhepunkt mit weiteren 40.000 Spielern, die es über die 500.000er-Marke bringen, es in die Top 22 der Plattform bringen und es an Call of Duty vorbeischießen lassen.

Hast du am Wochenende ARC Raiders gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension des Spiels.