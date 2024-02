An einer Stelle wurde ein von den Helldivers inspiriertes Halo ODST-Spiel vorgestellt

HQ

Da Helldivers II derzeit ein großer Erfolg auf Steam ist, haben sich viele Halo-Fans gefragt, warum 343 Industries nie etwas Ähnliches mit ODST entwickelt hat, da die Helldivers den Helljumpers (informeller Name von ODST) sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrer Funktionsweise sehr ähnlich sind.

Brunnen... Es stellte sich heraus, dass 343 es nicht wollte. Ex-Mitglieder des Studios haben verraten, dass ein Spiel mit einem Konzept, das fast genauso wie Helldivers II ist, vorgeschlagen, aber letztendlich aus unbekannten Gründen abgelehnt wurde. Dies veranlasste einen anderen Ex-343-Entwickler, Kevin Schmitt, auf X zu erklären, wie schwer es ist, Projekte zu verwirklichen:

"Wir haben in den 12 Jahren, in denen ich dort war, bestimmt 20 bis 30 Spielideen entwickelt, die im Halo-Universum absolut funktioniert hätten. Viele SP & MP ODST-Themen. Manche galaxienumspannend, manche intimer... Und eines, das wirklich dunkel war. lol."

Wenn Sie sich also jemals gefragt haben, warum es Halo Mega Bloks-Spiele, The Flood-Horrortitel, Third-Person-Halo-Abenteuer, ODST-Action-Feste mit 100 gegen 100 Spieler, Spartan Battle Royales und etwas, das Helldivers inspiriert hat, gibt, scheint die Antwort zu sein, dass es vorgeschlagen wurde, aber 343 Industries nicht an die Idee geglaubt hat.

Stattdessen haben sie sich mit Halo 4, Halo 5: Guardians und Halo Infinite hauptsächlich auf das eher klassische Halo konzentriert. Obwohl es wirklich gute Spiele sind, scheint es immer noch eine große Verschwendung von Potenzial zu sein, das Halo-Universum nicht besser zu erkunden. Ironischerweise war das Ergebnis, wenn sie etwas anderes ausprobiert haben, wie bei Halo Wars, wirklich gut, was das Studio leider nicht ermutigt hat, weiter in neue Ideen zu investieren.