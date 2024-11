An diesem Wochenende findet ein neuer "Clásico" statt: Real Madrid versucht, Barcelonas Dominanz im Frauenfußball zu beenden

HQ

Der erste "Clásico" der Saison, ein Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, endete letzten Monat mit einer deutlichen Niederlage für Madrid im Santiago-Bernabéu-Stadion. Der nächste Clásico steht vor der Tür, diesmal in der Liga F, der ersten Liga des Frauenfußballs.

Diesen Samstag, den 16. November um 20 Uhr MEZ (auf DAZN), reist Barcelona nach Valdebebas in Madrid. Barcelona führt die LigaF mit 5 Punkten Vorsprung vor Madrid an, aber Madrid hat ein Spiel weniger absolviert, das wegen der Überschwemmungen in Valencia abgesagt wurde. In dem hypothetischen Fall, dass Madrid das verschobene Spiel gewinnt und morgen Barcelona schlägt, würden sie den ersten Platz in der Liga beanspruchen, was ungewöhnlich ist.

Real Madrid (offiziell 2020 nach dem Kauf von CD Tacon gegründet) hat noch nie ein Spiel mit dem FC Barcelona gewonnen oder auch nur unentschieden gespielt, und in den meisten Fällen haben sie deutlich verloren.

Das Problem mit dem spanischen Frauenfussball: Niemand kann Barcelona schlagen

Die Distanz zwischen Barcelona und Madrid (oder einer anderen Mannschaft) ist einfach zu groß, was Barça-Spielerinnen wie Aitana Bonmatí langsam verübeln und sich eine wettbewerbsfähigere Liga wünschen, die mehr Aufmerksamkeit und Medienberichterstattung auf den Sport lenken würde.

Der Frauenfußball in Spanien wird vom FC Barcelona dominiert, dem großen Verein, der den Sport am ernstesten nahm. Die katalanische Mannschaft hat fünfmal in Folge die Liga F gewonnen (von 2020 bis 2024), wurde viermal in Folge Zweiter (von 2016 bis 2019) und davor weitere vier Mal in Folge (von 2012 bis 2015).

Barcelona ist auch zweifellos die beste Mannschaft Europas, da es in fünf der letzten sechs Ausgaben entweder das Champions-League-Finale gewonnen oder erreicht hat.

In den Interviews vor dem Spiel gaben die Spieler des FC Barcelona jedoch zu, dass Real Madrid im letzten Sommer viel verstärkt hat und in diesem Jahr ein wirklich hohes Niveau zeigt. Eine herausragende Tatsache ist, dass beide Mannschaften nach dem 7:0-Sieg gegen ihre europäischen Rivalen in der Champions League aufeinandertreffen werden. Barcelona 7:0 gegen Sankt Pölten, Madrid 7:0 gegen Twente. Real Madrid ist jetzt stärker und vielleicht der einzige spanische Verein, der über die Ressourcen verfügt, um mit Barça gleichzuziehen, aber sind sie schon so weit?