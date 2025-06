An diesem Wochenende finden die Pokémon Nordamerika International Championships statt

HQ

Wenn du auf der Suche nach einem E-Sport-Turnier bist, das du am kommenden Wochenende verfolgen kannst, solltest du daran denken, dass die Pokémon North America International Championships zwischen dem 13. und 15. Juni stattfinden.

Bei diesem Großereignis werden Spieler aus der ganzen Welt nach New Orleans reisen, um sich in Pokémon Video Game Championships, Pokémon Trading Card Game, Pokémon Go und Pokémon Unite zu messen, und das Event dient auch als eine der letzten Qualifikationsmöglichkeiten vor dem World Championships, das im August in Kalifornien geplant ist.

Da das Event vor der Tür steht, können wir davon ausgehen, dass vom 13. bis 15. Juni jeden Tag etwas los ist, wobei die Events in der Regel um 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ beginnen. Um sich einzuschalten, können Sie hier vorbeischauen.