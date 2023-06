Amy Schumer verließ den Barbie-Film, weil er nicht feministisch genug war

HQ

Lange bevor Margot Robbie in einer der größten Premieren des Sommers die Rolle der berühmtesten Plastikpuppe der Welt übernahm, wurde Barbie mit einem anderen Hollywoodstar in Verbindung gebracht. Ursprünglich sollte Amy Schumer die Hauptrolle spielen, nach einem Drehbuch von Hilary Winston.

Wie wir inzwischen wissen, geriet das Projekt in Schwierigkeiten und laut der Schauspielerin selbst zog sie sich schließlich zurück, weil es mit anderen bereits geplanten Plänen kollidierte. Dies war jedoch nicht die ganzeBarbie-nicht-feministisch-ausgestiegen-1235638574/" target="_blank">Wahrheit und während eines neuen Interviews gab Schumer zu, dass es nur um kreative Unterschiede ging.

"Ich glaube, wir haben gesagt, dass es Terminkonflikte sind, das haben wir gesagt. Aber ja, es waren wirklich nur kreative Unterschiede. Aber weißt du, es steckt ein neues Team dahinter, und es sieht so aus, als wäre es sehr feministisch und cool, also werde ich mir den Film ansehen."

Moderator Andy Cohen fragte Schumer weiter, ob sie das Gefühl habe, dass ihr Barbie Drehbuch einfach nicht feministisch und cool genug sei. Worauf die Schauspielerin kurz antwortete:

"Ja! Ja."

Schumer erwähnte gegenüber The Hollywood Reporter, dass Sony, das zu dieser Zeit die Zügel in der Hand hielt, in Bezug auf den Barbie-Film überhaupt nicht auf der gleichen Seite stand wie sie.

"Sony wollte es definitiv nicht so machen, wie ich es machen wollte, die einzige Art und Weise, wie ich daran interessiert war."

So landete schließlich alles bei Warner Bros. und Margot Robbie, und am 21. Juli erfahren wir endlich, was die Vision von Greta Gerwig und Noah Baumbach ist.

Könntest du dir Amy Schumer in der Hauptrolle anstelle von Margot Robbie vorstellen, und hast du vor, den Film zu sehen, wenn er startet?