Amy Schumer spielt die Hauptrolle in der nächsten Rom-Com von Netflix, "Kinda Pregnant"

Während Netflix für Januar einige vielversprechende Projekte geplant hat, darunter der Actionstreifen Back in Action, die Rückkehr von Castlevania: Nocturne, eine zweite Staffel von The Night Agent und mehr, richtet der Streamer seine Aufmerksamkeit bereits auf den Februar und was er für diesen Monat geplant hat.

In diesem Bemühen wurden wir nun mit der Liebeskomödie Kinda Pregnant bekannt gemacht, einem Film, in dem Amy Schumer die Hauptrolle einer Frau spielt, die einen falschen Babybauch trägt und den Mann ihrer Träume trifft, was sie tief in eine seltsame Wendung der Ereignisse führt, in der sie weiterhin so tun muss, als wäre sie schwanger, um diese Person weiter kennenzulernen.

Der Film wird auch mit Jillian Bell, Will Forte und Damon Wayans Jr. besetzt sein, und er wird von The Out-Laws Tyler Spindel inszeniert und von Schumer selbst geschrieben.

Kinda Pregnant soll bereits am 5. Februar auf Netflix erscheinen, und in diesem Sinne ist ein Trailer für den Film eingetroffen, den Sie unten neben der offiziellen Zusammenfassung sehen können.

"Eifersüchtig auf die Schwangerschaft ihrer besten Freundin trägt Lainy (Schumer) einen falschen Babybauch... und trifft zufällig den Mann ihrer Träume."