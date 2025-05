Amy Poehler zeigt endlich Trailer für Parks and Recreation Fake-Spin-off-Show

HQ

Parks and Recreation sticht auch heute noch als eine der besten Sitcoms hervor, da jede Episode und Staffel in ihren sieben Staffeln weiterhin zu funktionieren schien und Unterhaltung auf höchstem Niveau bot. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Besetzung und die Crew noch länger Parks and Rec zusammenarbeiten werden, aber als sie die Serie vor Jahren drehten, kamen sie auch zusammen, um die Produktionsseite Parks and Rec zu nutzen, um ein gefälschtes Spin-off-Projekt zu machen, das als Philly Justice bekannt war.

Im Grunde genommen sind Leslie Knope und Ron Swanson und der Rest der Pawnee-Regierungsbande verschwunden, und stattdessen werden wir einer hochkarätigen Crew von Anwälten vorgestellt, die in Philadelphia tätig sind. Die Kernbesetzung ist alle enthalten, und anstatt eine Nebenrolle wie in Parks and Rec zu haben, ist Kathryn Hahn diesmal eine der Hauptfiguren, was für eine Parodie-Serie sorgt, die ehrlich gesagt urkomisch aussieht.

Es gibt wenig bis gar keine Chancen, dass Philly Justice jemals richtig gemacht wird, aber es gibt einen Teaser, wie es aussah, mit Adleraugen Parks and Rec Fans, die viele der gleichen Sets und sogar Kostüme bemerkt haben. Leslie Knope selbst, Amy Poehler, hat kürzlich in ihrem Good Hang -Podcast einen Vorgeschmack auf den Philly Justice -Trailer gegeben, den sie sich gleichzeitig mit Rashida Jones, Adam Scott und Dylan McDermot ansieht.

Sie können den Trailer Philly Justice unten mit dem Zeitstempel von 1:08:18 sehen.