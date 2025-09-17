Amy Poehler ist der Meinung, dass sich die Oscars mehr auf Komödien konzentrieren sollten

HQ

Es gibt einen Grund, warum der Begriff Oscar-Köder normalerweise auf langsame, methodische Dramen hinweist, in denen ein Mann normalerweise einen Monolog hält, der mit Schreien endet, damit er einen Clip bekommt, den er vor der Verlesung seiner Nominierung als bester Hauptdarsteller platzieren kann. Die Academy Awards lieben Dramen, und Komödien glänzen selten, egal wie lustig oder erfolgreich sie sind.

Das will Amy Poehler ändern. Im Gespräch mit Olivia Colman in ihrem Podcast "Good Hang" sprach Poehler über Komödien, die abgelehnt werden, und hält das für unfair, weil das Genre als einfacher zu organisieren angesehen wird.

"Jedes Jahr bei den Oscars wird jeder (in der Komödie) ausgeblendet, und alle ernsthaften Leute stehen auf und akzeptieren und akzeptieren. Das ist heißer Bullshit, denn Comedy ist nicht einfach", sagte sie. Poehler hat für ihre Rollen Anerkennung und Preise erhalten, darunter einen Golden Globe im Jahr 2013 und einen Primetime Emmy im Jahr 2016 an der Seite von Tina Fey.

Poehler ist interessanterweise auch Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, so dass sie vielleicht dazu beitragen kann, dass mehr Komödien Nominierungen bei den Oscars erhalten. Es könnte auch eine Trennung zwischen Komödie und Drama geben, genau wie bei den Golden Globes, aber das könnte zu einigen Verwirrungen darüber führen, welche Filme in welches Genre passen.

Wie würden Sie mehr Komödien in die Oscars bringen?

