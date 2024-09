Amy Addams glaubt, dass sie sich in einen Hund im Nightbitch Trailer verwandelt

Amy Addams ist eine Hausfrau in Nightbitch. Der Übergang vom Leben einer Künstlerin zum Leben einer Hausfrau scheint eine radikale Veränderung zu sein, und während ihrer vielen Stunden zu Hause bemerkt sie kleine Veränderungen.

Ihre Zähne fühlen sich schärfer an, Hunde nähern sich ihr. All das überzeugt sie, dass sie sich in einen Hund verwandelt. Das ist die Handlung von Nightbitch, einem Film, der diesen Dezember in die Kinos kommt. Im Trailer unten könnt ihr sehen, wie Addams für ein paar Momente völlig verwildert, was zu der erwarteten Reaktion ihrer Freunde und Familie führt.

Schauen Sie sich den Trailer unten an und lassen Sie uns wissen, ob Sie diesen seltsamen Film sehen werden, wenn er in die Kinos kommt. Der Film unter der Regie von Marielle Heller basiert auf einem Buch von Rachel Yoder.