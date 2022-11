Amy Adams hätte nichts dagegen, Lois Lane im nächsten Superman wieder zu spielen

HQ

Wenn Sie Superhelden lieben, haben Sie wahrscheinlich gehört, dass Henry Cavill beschlossen hat, wieder Superman zu spielen. Während dieser nächste Film noch nicht enthüllt wurde, können wir davon ausgehen, dass DC derzeit an Drehbüchern arbeitet und nach den richtigen Leuten sucht.

Cavill hat Superman seit 2017 in Justice League nicht mehr gespielt, mit Amy Adams an seiner Seite als sein Liebesinteresse Lois Lane. Wenn Cavill zurückkommt, würde man annehmen, dass Adams auch zurück sein würde, zumal es so aussah, als würden sie eine Familie gründen. Aber ist sie interessiert?

Als Adams von Variety gefragt wurde, ob sie als Lois Lane neben Cavill im nächsten Superman-Film zurückkehren möchte, verriet sie, dass sie die Frage noch nicht bekommen hat, aber eindeutig andeutet, dass sie glücklich wäre - auch wenn sie nicht wütend wäre, wenn jemand anderes die Ehre hätte, dies zu tun:

"Sie haben nicht mit mir darüber gesprochen. Wenn ich es bin, großartig. Wenn es jemand anderes ist, wurde die Rolle der Lois in der Vergangenheit von so vielen wunderbaren Schauspielerinnen besetzt, also werde ich sie unterstützen, egal in welche Richtung sie gehen."

Sie fügte auch hinzu, was so ziemlich alle anderen bereits denken:

"Ich freue mich sehr für [Cavill]. Er ist so ein wunderbarer Superman, also freue ich mich sehr für ihn."

Würdest du gerne Amy Adams wieder Lois Lane spielen sehen, oder gibt es jemanden, von dem du denkst, dass er besser geeignet wäre?