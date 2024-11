Amsterdam wird zum Schlachtfeld zwischen palästinensischen Fans und Maccabi Tel Aviv-Fans

HQ

Das Fußballspiel am Donnerstag in Amsterdam zwischen Ajax und Maccabi Tel Aviv führte zu Ausschreitungen, die mehr als 60 Verhaftungen nach sich zogen und das Eingreifen des niederländischen Premierministers sowie des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erforderlich machten. Netanjahu entsandte ein Flugzeug, um seine Bürger zu evakuieren. Fünf Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, und etwa 30 erlitten leichte Verletzungen.

Das Spiel verlief friedlich in der Johan Cruyff Arena und endete mit 5:0 gegen die Gastmannschaft. Laut El País brachen israelische Fans jedoch vor Spielbeginn die Schweigeminute, die vor Spielbeginn zur Unterstützung der Opfer der Überschwemmungen in Valencia eingelegt worden war. Spanien ist eines der wenigen westeuropäischen Länder, das den Staat Palästina anerkennt.

Posts in den sozialen Medien zeigen, wie Maccabi-Fans vor dem Spiel anti-palästinensische Lieder skandieren. Nach dem Ende des Spiels wurden Maccabi-Fans an verschiedenen Stellen der Stadt in einen Hinterhalt gelockt und verprügelt. Die Stadt wurde zur Kampfzone.

Nach Angaben der Polizei waren rund 2.600 Maccabi-Fans in der Stadt. Es gab Berichte über Taxifahrer, die an dem Angriff beteiligt waren, und einige sagen, dass der Angriff auf israelische Besucher organisiert zu sein schien. Anderen Berichten zufolge haben israelische Besucher palästinensische Flaggen niedergerissen und verbrannt.

Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema glaubt, dass sich die Randalierer über Telegram organisiert haben, und sagte, dass es sich um Pogrome handele, organisierte Angriffe gegen eine ethnische Gruppe, insbesondere gegen Juden.

Das Rathaus, das pro-palästinensischen Demonstranten nicht erlaubte, neben dem Stadion zu demonstrieren, sagte, dass "antisemitische, hasserfüllte Randalierer und Kriminelle gestern und letzte Nacht jüdische Besucher angegriffen haben, die unsere Stadt besuchen".