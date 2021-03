Amplitude verzögert Humankind bis August

You're watching Werben

In vier Wochen sollte Humankind erscheinen, doch Amplitude Studios wird ihr bevorstehendes Strategiespiel nicht wie geplant am 22. April veröffentlichen. Stattdessen wurde der erwartete Starttermin soeben auf den 17. August 2021 verschoben. Die viermonatige Verzögerung zielt laut dem Entwickler darauf ab, das Feedback der Spieler aus den Early-Access-Tests einzubinden. Um denjenigen zu danken, die weiterhin geduldig auf Humankind warten, bietet Amplitude Vorbestellern zwei weitere Avatare an.