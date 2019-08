Amplitude kündigt rundenbasierte Strategie Humankind an

Montag haben Sega und Amplitude ein neues Strategiespiel angekündigt. Das Game heißt schlicht und ergreifend Humankind und wird uns rundenbasiert von der Steinzeit bis zur Neuzeit führen. In der ersten Pressemitteilung schreibt Sega, dass es im Spiel 60 verschiedene Kulturen geben wird, denen wir uns mit unserer Spielweise annähern oder von denen wir uns in einem Spielverlauf distanzieren können (es leist sich ein bisschen so, als wären diese Kulturen Tech-Stufen, die Boni geben, wenn wir sie für uns nutzen). Reale Persönlichkeiten und Events wird es in Humankind geben, im Spiel geht es nämlich darum, wer den meisten Ruhm erntet. Seid ihr in Schlachten erfolgreich, könnt ihr wirtschaftliche Erfolge nachweisen oder eure Feinde anderweitig dominieren, ist euch der Sieg über die Partie sicher. Das neue Strategiespiel von Amplitude erscheint 2020 auf PC.

