Among Us wird dreidimensional

Nachdem Among Us während der Pandemie die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hatte, dauerte es nicht lange, bis der Schöpfer Innersloth beschloss, die Formel zu iterieren und eine 3D-Version des Spiels zu erstellen. Der Haken an der Sache war, dass es sich ausschließlich um ein Virtual-Reality-Produkt handelte, was bedeutete, dass man eine Art Headset (und eine Widerstandsfähigkeit gegen Reisekrankheit...) benötigte, um an dem Spaß teilzunehmen. Das wird nicht mehr der Fall sein.

Innersloth hat beschlossen, die 3D-Version von Among Us für diejenigen verfügbar zu machen, die kein VR-Headset haben. Es ist einfach als Among Us 3D bekannt und es ist genau das Spiel, das wir alle kennen und lieben, aber es ist dreidimensional aufgebaut, was das Erlebnis zweifellos noch spannender machen wird.

Es wird einen Proximity-Voice-Chat, neue und wiederkehrende Minispiele, Crossplay-Funktionen (mit VR-Spielern, nicht den ursprünglichen Among Us -Titel) und verschiedene anpassbare Elemente bieten. Es wird sogar eine Steam Next Fest -Demo geben, die alle Funktionen und Systeme enthält, die zum Start angeboten werden, obwohl wir noch nicht wissen, wann der Start stattfinden wird.

Sie können auf die Steam-Seite des Spiels gehen, um mehr zu lesen und sogar die erforderlichen Computerspezifikationen zum Spielen zu sehen, die unglaublich zugänglich sind. Oh, und verpassen Sie auch nicht den Teaser-Trailer des Spiels unten.