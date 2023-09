Among Us VR erscheint für PS VR2

HQ

Innersloth hat gerade bestätigt, dass Among Us auf eine weitere Plattform kommen wird. Nachdem das Spiel mit der Among Us VR-Edition als VR-Titel debütierte, wird es nun versuchen, PS VR2 irgendwann in der Zukunft in seine Liste der verfügbaren Plattformen aufzunehmen.

Es gibt kein festes Veröffentlichungsdatum des Titels auf Sonys neuestem VR-System, aber uns wurde gesagt, dass er kommt und dass er zum Preis von 9,99 £ / 9,99 € im Einzelhandel erhältlich sein wird.

In Bezug auf das, was es bieten wird, werden 4-10 Spieler in der Lage sein, auf zwei Karten zu spielen und die vielen Funktionen zu nutzen, die in den anderen VR-Editionen des Spiels eingeführt wurden, darunter Proximity-Chat, 3D-Kosmetik, Sicherheits- und In-Game-Moderationstools, Crossplay, benutzerdefinierte Lobby-Einstellungen und mehr.

Seht euch unten den Ankündigungstrailer für die PS VR2-Edition an.