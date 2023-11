Among Us' Mega-Indie-Cosmicube-Crossover ist jetzt erhältlich

HQ

Wir berichteten kürzlich über die Nachricht, dass Among Us ein massives Indie-Crossover-Event debütieren wird. Nun, dieses Ereignis wurde jetzt richtig enthüllt, und es bringt eine ganze Reihe erstaunlicher Indie-Titel als kosmetische Gegenstände in das Spiel der sozialen Deduktion.

Untitled Goose Game, Undertale, Crypt of the Necrodancer, Celeste, Castle Crashers, Alien Hominid und A Hat in Time sind alle als Teil des Mega-Indie-Crossovers vorhanden, und um Zugang zu all diesen Goodies zu erhalten, musst du nur 7.000 Bohnen ausgeben.

Das Crossover Indie Cosmicube ist ab sofort in Among Us verfügbar und bleibt bis zum 28. Februar 2024 im Titel, so dass Sie genügend Zeit haben, um zu entscheiden, ob dies das kosmetische Bundle für Sie ist.