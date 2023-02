Among Us gegen die Genfer Konvention verstoßen

HQ

Der Entwickler von Among Us Innersloth hat enthüllt, dass er in heißem Wasser gelandet ist, weil er gegen die Genfer Konvention mit der Med Bay des Spiels auf der Skeld-Karte verstoßen hat.

Im ursprünglichen Design der Med Bay sind rote Kreuze auf beiden Seiten der Türen zu sehen. Dies verstieß gegen die Genfer Konvention, und so musste das Design geändert werden, um stattdessen blaue Kreuze zu zeigen.

Der Missbrauch des Roten Kreuzes wird sehr ernst genommen, da es seine Bedeutung und seinen Schutzwert verzerrt. Das erklärt, warum sich viele Spiele für ein rotes Medkit mit einem weißen Kreuz entscheiden.

In Anbetracht der Anzahl der Morde, die in der Med-Bucht von Among Us begangen wurden, war es wahrscheinlich das Beste, dass das Spiel beschlossen hat, das weithin anerkannte Symbol des Roten Kreuzes nicht zu verwenden.