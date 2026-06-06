Among Us feiert eine Überraschungspremiere im Rahmen des Summer Game Fest

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Wir haben ihn zuletzt beim Summer Game Fest gesehen, daher ist es logisch, dass wir das nächste Mal die Among Us Zeichentrickserie sehen – auch bei Geoff Keighleys großer Sommer-Showcase. Manche hätten vielleicht einen neuen Trailer erwartet oder vielleicht einfach nur eine Erinnerung an die Existenz der Serie, aber stattdessen bekamen wir eine viel größere Überraschung.

Die gesamte erste Staffel von Among Us, mit allen 10 Episoden, ist jetzt auf Paramount+ zum Streamen verfügbar. Mit Elijah Wood, Yvette Nicole Brown, Dan Stevens, Ashley Johnson, Randall Park, Kimiko Glenn und vielen weiteren bringt Among Us einige unserer Lieblingsschauspieler auf den Skeld, wo sie ihre Freunde nicht von ihren Feinden unterscheiden können und sich mit den tödlichen, gestaltwandelnden Hochstaplern auseinandersetzen müssen.

Die Serie wurde von Owen Dennis erschaffen, der mit den Entwicklern von Among Us ' zusammenarbeitete, um eine Serie zu schaffen, die den Spielen treu bleibt und gleichzeitig die Comedy und Geschichte liefert, die man vom Fernsehen erwartet. Wenn Sie wissen möchten, ob sich die Serie lohnt, schauen Sie sich hier unsere Rezension der ersten Staffel an.