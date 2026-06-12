Among Us ' Der Serienschöpfer verrät uns das Geheimnis, Charaktere ausdrucksstark und ohne Gesichter zu gestalten

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Die animierte Serie Among Us schafft es hervorragend, ihre Figuren ausdrucksstark wirken zu lassen. Durch die Leistungen des mit Stars besetzten Ensembles und die Arbeit des Animationsteams. Kürzlich hatten wir die Chance, mit dem Serienschöpfer Owen Dennis zu sprechen, und wir konnten nicht anders, als nach den Schwierigkeiten zu fragen, die es gibt, eine Figur ohne Augen, Mund oder wirklich erkennbare Gesichtszüge ausdrucksstark zu machen.

"Ja, es ist schwer," gab Dennis zu. "Wenn es darum geht, herauszufinden, wie man Gesichtsausdrücke bei einer Figur zeigt, die keine Augen und keinen Mund hat, für alle, die meine vorherige Serie Infinity Train gesehen haben, hatte ich einen Charakter namens One-One, der zwei vertikale Kreisaugen, keinen Mund und sonst nichts hatte. Und wir mussten trotzdem irgendwie Ausdruck in seinem Gesicht bekommen."

Dennis erklärte, dass er im Wesentlichen die aus One-One gewonnenen Lektionen auf die Crewmitglieder in Among Us angewandt habe. Er sagte auch, dass viele Ausdrücke unterschiedlich interpretiert werden können. "Es ist lustig, denn wenn du eine Art Bogen machst, wie eine Regenbogenform, kann das lustig wirken. Aber das kann auch pompös wirken oder es kann fröhlich oder pompös wirken oder es kann kommen, je nachdem, wie man den Körper positioniert, kann es plötzlich mehr machen, es kann den Ton komplett verändern."

Ein Großteil der Interpretation eines Ausdrucks kann über die Seite des Synchronsprechers erfolgen, aber Dennis sorgte auch dafür, dass Animatoren und Künstler mit eigener einzigartiger Stimme engagiert wurden, damit sie das in der Serie vermitteln konnten. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: