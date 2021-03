You're watching Werben

Am Wochenende haben die Entwickler von Innersloth ihrem beliebten Partyspiel Among Us eine praktische Chatfunktion zur Verfügung gestellt. Mit einem Kreismenü könnt ihr während der Besprechungen vorgefertigte Antwortmöglichkeiten im Textchat aktivieren. Das Team arbeite derzeit noch an vielen weiteren Dingen, darunter auch Problemlösungen bestehender Bugs. Die Fans sollen bald weitere Informationen zu einem bevorstehenden Update bekommen.