Among Us bekommt Besuch von Like a Dragon

Wir haben in der Vergangenheit viele unerwartete und lustige Kollaborationen für Among Us gesehen, aber die Frage ist, ob diese neueste den Preis gewinnen wird. Innersloth und Sega haben angekündigt, dass eine Like a Dragon-Kollaboration am 26. März beginnen und bis zum 23. Juni laufen wird.

Wie erwartet enthält dies mehrere kosmetische Gegenstände, darunter Dinge, die dich in Ichiban Kasuga, Kazuma Kiryu, Goro Majima und andere Leckereien wie ein Namensschild mit Sotenbori-Motiv und Nancy, den Hummer als Haustier, verwandeln können. Und ja, Karaoke ist natürlich inklusive. Schauen Sie sich den kurzen Teaser im Bluesky-Beitrag unten an.