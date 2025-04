Among Us 3D erscheint Anfang Mai auf Steam

HQ

Die Entwickler InnerSloth und Schell Games haben erst kürzlich Among Us 3D enthüllt, eine neue Art, das Social-Deduction-Spiel zu erleben, das auf der Virtual-Reality-Version aufbaut. Damals wurde erwähnt, dass das Spiel zuerst für den PC erscheinen würde, aber uns wurde nie ein festes Datum genannt. Das hat sich jetzt geändert und es ist eigentlich früher, als Sie vielleicht denken.

Es wurde enthüllt, dass Among Us 3D bereits am 6. Mai zu Steam kommen wird. Was die Veröffentlichung dieser Version des Spiels betrifft, so wurde uns gesagt, dass sie einen Tag-Modus bieten wird, der eine neue Rolle namens The Infected einführt, die im Grunde eine zombiesähnliche Erfahrung ist, bei der die Spieler vom infizierten Spieler nicht berührt werden können. Ansonsten können wir davon ausgehen, dass der native Proximity-Chat unterstützt wird, zeitlich begrenzte Events veranstaltet werden, neue und wiederkehrende Minispiele angeboten werden und eine ganze Reihe von Anpassungsoptionen zum Herumspielen vorhanden sind.

Da das Spiel fast da ist, könnt ihr euch den neuen Release-Date-Trailer unten ansehen, und für alle, die in das Spiel einsteigen möchten, ist es erwähnenswert, dass es zwar Crossplay mit anderen Among Us 3D -Versionen (einschließlich VR) bietet, aber nicht mit dem Basis-2D-Erlebnis.