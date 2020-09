Among Us 2 wird gestrichen, es lebe Among Us

Das Party-Spiel Among Us ist derzeit in aller Munde und scheint sogar die lustige Game-Show Fall Guys auf Twitch und Co. abgelöst zu haben. Obwohl das Spiel von Innersloth schon einige Jahre auf den Buckel hat, und ein zweiter Teil des Spiels angekündigt wurde, stieg die Popularität vom Original in den letzten Wochen rapide an. Deshalb hat sich der Entwickler nun dazu entschieden, den Titel nicht einfach aufzugeben.

Wie aus dem neuen Blog des Studios hervorgeht, wurde der zweite Teil nun offiziell abgesagt. Alle bereits durchgeplanten Ideen und Fortschritte werden stattdessen in das aktuelle Spiel integriert, auch wenn das sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Der alte Code muss im Laufe der Zeit nämlich reformiert werden, schreibt Innersloth. Damit die Fans wissen, was in Zukunft auf sie zukommt, gibt es nun eine kleine Roadmap mit geplanten Änderungen.

An erster Stelle stehe aktuell die Arbeit an den Servern - die müssen angesichts des Spieleransturms unbedingt stabil laufen. Das Team möchte gleichzeitig die Barrierefreiheit verbessern, um Menschen, die an einer Farbenblindheit leiden, bei der Identifikation von Schlüsselelementen im Spiel zu helfen. In Zukunft sollen Benutzerkonten und Freundeslisten erarbeitet werden, doch diese Pläne stehen noch ganz am Anfang. Zu guter Letzt wurde eine grobe Skizze eines neues Levels vorgelegt.