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In der Welt der Videospiel-Adaptionen, in der wir heute leben, scheinen viele der Filme und Serien, die wir basierend auf unseren Lieblingsspielen sehen, in zwei Gruppen eingeteilt zu werden. Es gibt die wirklich guten Sachen, und dann gibt es die Dinge, bei denen man Vorbehalte hinzufügen muss, um sie zu verteidigen. Der Super Mario Galaxy Film, Ein Minecraft-Film, Fünf Nächte bei Freddy's und dessen Fortsetzung. "Gut für Fans", hört man manche sagen, was im Grunde ein Code ist, denn es ist zwar Zeitverschwendung, aber ich möchte nicht zu sehr damit abhängen.

Ich hatte fest erwartet, dass Among Us, die Zeichentrickserie, die auf dem gleichnamigen Pandemie-Folgespiel basiert, in letzteres Lager fallen würde. Es hat zwar eine herausragende Besetzung, aber ich hatte erwartet, dass es bestenfalls eine gute Serie wird, die die Schlüsselpunkte eines Among Us Spiels trifft und dann absteigt. Es wird beliebt sein, basierend auf der IP, aber nicht wirklich gut. Wie sich herausstellte, lag ich mit meinen Annahmen über die Among Us -Serie völlig falsch, und Showrunner Owen Dennis hat zusammen mit einem Team talentierter Animatoren und Synchronsprecher eine Serie zusammengestellt, die die grundlegende Prämisse des Spiels in etwas verwandelt, das es wert ist, zehn bis fünfzehn Minuten am Stück zu sehen.

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Among Us hatte keine Tränen, die mir über das Gesicht liefen, als ein Crewmitglied getötet wurde (Spoiler: in der Mordserie sterben manche Leute), noch habe ich mich lachend auf dem Boden gewölbt, aber es ist eigentlich nicht dafür gedacht, beides zu tun. Es ist unterhaltsam, und zwar nicht so, dass es wie eine Bewältigung klingt, während ich verzweifelt versuche, etwas Positives dazu zu sagen. Die Serie ist schnell und prägnant mit ihren Witzen, die Charaktere wirken so ausgearbeitet und interessant wie möglich, wenn man bedenkt, dass sie nur auf einer Farbe und einer Uniform basieren, und die Animation ist brillant stilisiert.

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Ich bin nicht die Zielgruppe für Among Us, aber ich habe trotzdem über einige der Witze gelächelt und gelacht. Die Serie ist unglaublich charmant, dank einer Mischung aus Spracharbeit und Lebendigkeit der visuellen Elemente. Yvette Nicole Brown, Randall Park, Ashley Johnson und alle anderen an Bord der Skeld geben uns Charaktere statt Farben, und es scheint, als hätten alle eine tolle Zeit beim Auftritt gehabt. Wegen des Talents an Bord hatte ich ein etwas reduziertes Animationsbudget erwartet. Viele Szenen, in denen nur zwei Figuren beim Sprechen auf und ab wippen, und wieder einmal war ich angenehm überrascht von Among Us. Dennis und sein Team haben großartige Arbeit geleistet, um jede Figur einzigartig ausdrucksstark wirken zu lassen. Selbst ohne Münder, Augen oder irgendwelche Manierismen, an denen man sich festhalten kann, gibt es in den Crewmitgliedern noch viel Leben, und man fühlt sich in jede Sekunde einer Folge hineingezogen, während man auf den nächsten visuellen Gag wartet.

Die kurze Laufzeit von Among Us hilft sehr, da es sich nie so anfühlt, als würde es zu lange bleiben, und hält einen für mehr an. Es unterscheidet sich etwas von anderen Cartoons, die ich gesehen habe, die die zehn- bis fünfzehnminütige Episoden umfassen, da es eine ziemlich zentrale und wichtige Handlung gibt, aber heutzutage kann jeder die Cartoons der Reihe nach ansehen und muss sich keine Sorgen machen, dass jede Folge ein eigenes Mikrokosmos der Welt ist. Es hätte interessant sein können, zu sehen, wie die Serie in jeder Folge ein völlig neues Rätsel mit anderen Betrügern und Crewmitgliedern einschließt, aber das Format, das Dennis und Co. gewählt haben, funktioniert hier hervorragend.

Es gibt auch viele Anspielungen auf das Spiel sowie stilistischere Sequenzen, die zeigen, dass das alberne Spiel über zwielichtige Betrüger tatsächlich Potenzial für eine unterhaltsame Zeichentrickserie hat. Wenn du mit dem Spiel nicht vertraut bist (wie ich festgestellt habe, dass es bei den meisten Figuren der Fall war), musst du es eigentlich nicht wissen, um in diese Serie einzusteigen. Es ist am Ende des Tages ein Mordrätsel. Jemand stirbt auf einem Raumschiff, das durch die Galaxie rast, und unsere überlebenden Crewmitglieder müssen herausfinden, wer ein gutes Ei ist und wer aus der Luftschleuse gestoßen werden muss. Das Rätsel selbst ist schön geschrieben, und auch wenn man sich nicht am Rand des Sitzes festklärt, kratzt man sich die ganze Zeit am Kopf, wer der Bösewicht sein könnte. Es hilft, dass niemand wirklich als "sicherer" oder POV-Charakter gilt. Elijah Wood als Green ist unser Jedermann, aber wir wechseln oft genug die Perspektive, um nie sicher zu sein, wem wir vertrauen können oder wer einen Mord begangen haben könnte, während wir nicht zuschauen.

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Nicht jeder Witz landet in Among Us. Nicht jeder visuelle Gag wird dich zurückspulen lassen, nur um ihn noch einmal zu sehen, aber die Serie nimmt von den besten amerikanischen Komödien, indem sie dir so viel entgegenwirft, dass du am Ende einer Folge garantiert etwas Lustiges findest, das einem im Gedächtnis bleibt. Die meisten dieser Momente entstanden für mich durch die unglaublichen Zeilenvorträge des Ensembles, was einem das Gefühl gibt, es sei gut investiertes Geld gewesen, die großen Stars des Among Us Casts einzubringen. In dieser Hinsicht ist es auch nicht überstimulierend, und es fühlt sich so an, als würde man selbst in einer kurzen Episode nie darüber nachdenken, was gerade passiert ist und wie man alles verarbeiten soll, was einem erzählt wurde. Der einzige Nachteil der Serie ist, dass ich nicht immer genau weiß, für wen sie ist. Es ist kein provokanter Möchtegern-Erwachsenen-Cartoon, aber auch nicht für sehr junge Kinder, was meiner Meinung nach die Zielgruppe des Spiels ist. Ich würde vermuten, es liegt irgendwo in der Mitte, für Kinder, die Serien wie Regular Show, Adventure Time und Ähnliches gesehen haben. Allerdings wirkt der Charme der Serie so, als würde er Zuschauer jeden Alters anstecken, daher ist es vielleicht nicht der Grund zur Sorge.

Among Us ist eine kurze, prägnante und clevere Serie, die die beste Version dessen darstellt, was Among Us als Zeichentrickserie sein könnte. Die Sprecherbesetzung ist hervorragend und alle sind auf Hochtour, die Komik ist wirkungsvoll und konstant. Es ist gut getaktet und fühlt sich nicht so an, als würde es das Geheimnis bis zur Langeweile in die Länge ziehen. Ein wirklich guter Start für eine Serie, die immer wieder zurückkehren kann. Die Schauspieler, mit denen ich gesprochen habe, sagten schon, dass sie bereit wären, zurückzukommen, und Owen Dennis hat einen Plan, im Grunde einfach das zu tun, was das Spiel macht, und die Runde mit einer neuen Karte und möglicherweise neuen Crewmitgliedern am Rande des Todes zurückzusetzen. Eine angenehme Überraschung und ein Cartoon, den ich leicht empfehlen kann.