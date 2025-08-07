Amon zerfetzt Feinde mit Eis und Feuer im neuen Borderlands 4 Gameplay

HQ

Ja, das sieht aus wie mein neues Borderlands 4 main. Ich habe das über jeden Charakter gesagt, der bisher enthüllt wurde, und werde es wahrscheinlich auch weiterhin über jeden Charakter sagen, bis sie alle mit schicken neuen Trailern vorgestellt wurden.

Unsere neueste Gameplay-Übersicht konzentriert sich auf Amon, den Schmiederitter, der im Kampf Äxte, Speere und modifizierte Fäuste schwingt und Feinde mit Feuer und Eis in Stücke reißt. Sein Schmelztiegel ermöglicht es ihm, Elementarwaffen auf seine Feinde zu werfen, sie entweder einzufrieren oder großen Schaden anzurichten.

Seine Geißel-Kraft schleudert Projektile, die aussehen wie Amon selbst durch die Luft, um Feinde in kleinen Bereichen einzufrieren und zu zerschmettern, und während er darauf wartet, dass sich Geißel wieder auflädt, kann er sich auch mit einem geschmiedeten Schild schützen.

Zu guter Letzt gibt es noch Onslaughter, das wie eine Sammlung von allem wirkt, was bisher gezeigt wurde, plus ein paar verstärkte Schläge, um zusätzlichen Elementarschaden zu verursachen. Schaut euch Amons Gameplay unten selbst an und lasst uns wissen, ob er eure erste Wahl für euren ersten Borderlands 4 Run ist.

Borderlands 4 erscheint am 12. September für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Eine Nintendo Switch 2-Version erscheint am 4. Oktober.