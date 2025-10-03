Amon sollte nach dem letzten Update von Borderlands 4 mächtiger sein

HQ

Vor kurzem hat Gearbox den fünften Vault Hunter eingeführt, der in Borderlands 4 als DLC-Charakter erscheinen wird. C4SH wird Anfang 2026 auf den Markt kommen, was bedeutet, dass wir bis dahin einige Monate Zeit haben, uns weiter mit den vier verfügbaren Optionen vertraut zu machen.

Jeder, der Borderlands 4 gespielt hat, wird vielleicht feststellen, dass einige der Vault Hunters ein bisschen effektiver sind als andere, nämlich dass Amon the Forgeknight im Vergleich zu seinen destruktiven Freunden etwas zu kämpfen hat. Das sollte sich hoffentlich von nun an ändern, denn ein neuer Patch für den Looter-Shooter ist da und er hat die verschiedenen Charaktere ein wenig optimiert und angepasst.

Wie Gearbox es ausdrückt: "Insbesondere Amon erhält eine Vielzahl von Anpassungen, um ihn näher an das allgemeine Machtniveau der anderen Kammer-Jäger anzupassen. Vex' Beschwörungen und Rafas Nahkampfkraft werden angepasst, um diese Builds im späten Endgame brauchbarer zu machen. Zu guter Letzt hat Harlowe noch ein paar Optimierungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass Stasis für die Spieler einen Mehrwert erhält."

Die vollständigen Patchnotes sind ziemlich lang, also schaut hier vorbei, um die komplizierten Änderungen zu sehen, die Amon härter, überlebensfähiger und letztendlich effektiver im Kampf machen.