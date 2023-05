Amnesia: The Bunker-Video zeigt die Freiheit, Zugänglichkeit und Wiederspielbarkeit des Spielers

HQ

Fredrik Olsson hatte leider einige schlechte Nachrichten über Amnesia: The Bunker, als er Anfang des Monats vor die Kamera trat. Das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall. Ganz im Gegenteil.

Frictional Games hat ein neues Video veröffentlicht, in dem Olsson drei Schlüsselaspekte von Amnesia: The Bunker vorführt und erklärt. Das erste ist das Experimentieren. Das ist im Grunde das, worüber das Studio von Anfang an gesprochen hat, da dieser Eintrag in der Franchise eher wie eine immersive Simulation sein wird, in der wir in der Lage sein werden, Dinge zu kombinieren und zu tun, die realistisch reagieren. Und dann gibt es noch die Schwierigkeiten. Diese Entscheidungen werden beim Start sehr einfach sein, da wir nur zwischen leicht, mittel und schwer wählen können, wobei jeder anpasst, wie lange die Generatoren halten, wie aggressiv das Monster sein wird, wie viele Speicherpunkte und dergleichen vorhanden sind. Wir werden nach der Veröffentlichung dank eines Updates, das einen noch höheren Schwierigkeitsgrad und einen benutzerdefinierten Modus enthält, mehr Optionen erhalten. Schließlich gibt es noch den Wiederspielwert, bei dem Olsson erklärt, dass das Monster, die Ressourcen, die Platzierung von Gegenständen, die Codes und mehr bei jedem Durchspielen anders sein werden.

Es endet mit der Wiederholung, dass Amnesia: The Bunker am 6. Juni starten wird, also keine weiteren Verzögerungen.