Amnesia: The Bunker wieder verzögert

Als Frictional Games Amnesia: The Bunker ein zweites Mal verzögerte, sagten sie, es müsse für den letzten Schliff getan werden, um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aus dem Weg zu räumen. Es stellte sich heraus, dass sie wahrscheinlich etwas länger hätten warten sollen, um uns das neue Veröffentlichungsdatum zu nennen.

Fredrik Olsson, der kreative Leiter des Spiels, hat ein Video veröffentlicht, in dem er ankündigt, dass Amnesia: The Bunker auf den 6. Juni verschoben wurde, nachdem der Zertifizierungsprozess mehrere Abstürze aufgedeckt hatte, deren Behebung einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Die gute Nachricht ist, dass wir in zwei Wochen noch einen Teil davon spielen können, da eine kostenlose Demo am 22. Mai auf Steam erscheinen wird.