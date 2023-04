Amnesia: The Bunker verschoben, um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu vermeiden

HQ

Amnesia: The Bunker sollte ursprünglich im März erscheinen, aber Frictional Games entschied sich, es zu verschieben. Jetzt, zwei Monate später, erkannten die Entwickler, dass die Veröffentlichung des Spiels am 16. Mai möglicherweise nicht die beste Idee war.

Denn die Schweden haben eine Pressemitteilung verschickt, in der enthüllt wird, dass Amnesia: The Bunker erneut verschoben wurde, diesmal aber nur um eine Woche. Das Spiel wird nun am 23. Mai veröffentlicht, und der erste Grund, den wir für die Entscheidung bekommen, ist, dass das Team etwas mehr Zeit zum Feinschliff haben möchte. Eine sehr häufige Ausrede. Das Gleiche kann man von der zweiten nicht sagen. Frictional Games ist eines der wenigen Studios, das zugibt, dass die Angst vor der Konkurrenz ein weiterer Grund für die Verzögerung ist, indem es erklärt, dass sie:

"Planen Sie die Veröffentlichung sorgfältig, um eine Woche voller großartiger Titel von anderen talentierten Studios zu vermeiden. Diese wohlüberlegte Entscheidung bedeutet, dass Sie vollständig in jedes erstaunliche Spielerlebnis eintauchen können, ohne sich überfordert zu fühlen."

Macht Sinn, wenn Mitte Mai The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Lego 2K Drive und ein paar andere vielversprechende Spiele veröffentlicht werden. Andererseits bedeutet dieses neue Datum, dass es gegen The Lord of the Rings: Gollum und scheinbar immer noch Suicide Squad: Kill the Justice League antreten wird, trotz Gerüchten über eine Verzögerung.