Amnesia: The Bunker in 10-minütigem Gameplay-Material gezeigt

Das letzte, was wir über Amnesia: The Bunker gehört haben, war die zweite Verzögerung, um aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom herauszukommen, also ist es an der Zeit, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, worauf wir uns freuen können.

Frictional Games hat dies getan, indem sie uns ein 10-minütiges Gameplay-Video von Amnesia: The Bunker zur Verfügung gestellt haben, das uns nicht einmal ein paar Atemzüge machen lässt, bevor wir zeigen, was passiert, wenn das Monster Sie im klaustrophobischen Bunker erwischt. Wir werden dann mit einigen Erkundungen und Rätseln verwöhnt, die die neue, offenere Struktur des Franchise hervorheben.