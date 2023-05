Amnesia: The Bunker, Car Mechanic Simulator 2021 und mehr kommen zum Game Pass

HQ

Ein neuer Monat steht vor der Tür, und das bedeutet, dass eine neue Runde von Titeln für Game Pass für die kommenden zwei Wochen bestätigt wird. Es gibt zwar weniger Schwergewichte als sonst, aber wir glauben, dass dies daran liegt, dass Microsoft seine Xbox Games Showcase 2023 am 11. Juni abhält, was mit ziemlicher Sicherheit mehrere neue Ankündigungen für den beliebten Abonnementdienst bedeuten wird.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir keine interessanten Titel bekommen, da Amnesia: The Bunker am Veröffentlichungsdatum hinzugefügt wird, ebenso wie die absolut entzückende Dordogne. Wir dürfen uns auch auf das weithin gefeierte Car Mechanic Simulator 2021 freuen. Hier ist, was Sie erwartet und wann:



Supraland: Six Inches Under (Cloud, Konsole und PC) - Jetzt verfügbar



Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Konsole und PC) - Heute erhältlich



Farworld Pioneers (Konsole und PC) - Ab heute erhältlich



Automechaniker-Simulator 2021 (Cloud, Konsole und PC) - 1. Juni



Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Konsole und PC) – 1. Juni



The Big Con (Cloud, Konsole und PC) - 1. Juni



Amnesia: The Bunker (Cloud, Konsole und PC) - 6. Juni



Hypnospace Outlaw (Cloud, Konsole und PC) - 6. Juni



Rune Factory 4 Special (Cloud, Konsole und PC) – 8. Juni



Stacking (Cloud und Konsole) – 8. Juni



Dordogne (Cloud, Konsole und PC) - 13. Juni



Abonnenten erhalten außerdem Vergünstigungen und andere Vorteile, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Wie üblich gibt es auch einige Spiele, die Game Pass verlassen, in diesem Fall am 15. Juni. Abonnenten haben bis dahin auch bis zu 20% Rabatt auf diese Titel, also stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen oder kaufen, wenn Sie welche behalten möchten.