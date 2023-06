HQ

Es gibt unzählige interessante Designideen für Horrorspiele. Alien Isolation ist einer meiner absoluten Favoriten. Es baute auf bereits etablierten Konzepten auf und schaffte es, mich mit seiner unglaublich genau wiedergegebenen Interpretation des Franchise zu fesseln. Der Xenomorph, der dich durch das Schiff jagte und auf dich reagierte, war großartig. Die Tatsache, dass es auch aus deinen Handlungen gelernt hat, hat dem Genre als Ganzes einen großen Schritt nach vorne gegeben. Es war Horror vom Feinsten. Alien Isolation scheint nach dem, was ich gespielt habe, eine klare Inspiration für Amnesia: The Bunker gewesen zu sein.

Wie der Name schon sagt, spielt dieses Horror-Juwel während des Ersten Weltkriegs. Obwohl die Nationen fiktiv erscheinen, sind die Uniformen eindeutig französisch und deutsch. Es besteht kein Zweifel, dass wir uns irgendwo an der Westfront befinden. Es würde mich nicht wundern, wenn sich Frictional Games von Low-Budget-Horrorfilmen zum gleichen Thema wie Trench 11, Bunker und dem unterschätzten Deathwatch inspirieren ließe. Obwohl man hier allein ist und nicht in einer Gruppe, wie es die Filme oft zeigen, fühlte ich die gleiche Angst, Verzweiflung und den gleichen Stress, den eine Gruppe von Charakteren haben würde. Unsere interaktiven Medien haben die Fähigkeit, uns in die Lage der Person zu versetzen, die wir kontrollieren. Das macht sich im Horror-Genre sehr bemerkbar. Ich persönlich finde, dass sich die Schützengräben gut für Psychohorror, Thriller und dergleichen eignen. Daher ist es ein bisschen schade, dass das Genre als solches, sowohl Film als auch Spiel, den Ersten Weltkrieg nicht sehr oft als Kulisse verwendet.

Wenn ich im Spiel aufwache, allein, dem Tod nahe, ist mein erster Gedanke, zu versuchen, herauszufinden, wo ich mich befinde. Ich drehe und wende einige Gegenstände, die ich finde. Als ich aus der Krankenstation komme, beginne ich, das Ausmaß meiner Probleme zu verstehen. Es ist deutlich zu erkennen, dass ich mich in einem verlassenen Bunkerkomplex entlang der Schützengräben befinde. Danach bist du ziemlich auf dich allein gestellt. Es ist dein Problem, zu überleben; Die Entwickler werden Ihnen nicht helfen. Das Intro und der Prolog bieten einen guten Rahmen und eine gute Präsentation. Sie sind nicht perfekt und die Kriegssequenzen fühlen sich ein bisschen billig an, aber wenn der Händchenhalte-Abschnitt vorbei ist und das Spiel wirklich die Zügel an Sie übergibt, findet das Erlebnis seine Nische. Die ersten gestaffelten Schritte aus einem Krankenbett, um durch die Gänge des Bunkers zu wandern und Ihre Startgegenstände zu finden, sind eindrucksvoll. Du wirst schnell lernen, dass du nicht allein bist, also schnappst du dir einen Revolver und ein lautes schlechtes Licht startest du wie ein alter Bootsmotor. Für Frictional Games ist das nichts Neues. Die Idee ist, dass sogar die Artikel etwas Arbeit von Ihnen erfordern. Sie müssen den Lauf des Revolvers mit einem Knopf öffnen und die Patronen in den verschiedenen Kammern mit einem anderen nachladen. Das Studio ist großartig darin, Interaktionen mit der Welt und ihren Objekten zu schaffen. Es ist auch ein Meister der Interaktionen zwischen Ihnen, der Umgebung und den Objekten. Du schaltest deine Lampe ein, sie beleuchtet die Umgebung, damit du sehen kannst, dass das Monster zufällig in der Nähe ist, das Geräusch hört und beginnt, dich zu jagen. Dies geschieht schmerzlos ohne aufdringliche Benutzeroberflächen, Warnleuchten, Texte und Pfeile.

Genau wie zuvor können Sie Objekte aufnehmen, drehen, schauen und bewegen. Es ist erforderlich, dass Sie Hinweise, Codes und andere Dinge finden, die Sie benötigen. Es war schnell und instinktiv für mich, mich damit wohl zu fühlen. Allerdings war ich ein wenig überrascht von der Richtung. Erstens ist der Erste Weltkrieg ungewöhnlich. Dann liegt es ein wenig außerhalb des normalen Spieldesigns des Entwicklers, eine solche offene Welt ohne Ladesequenzen zu erstellen. Darüber hinaus ist das Spiel sehr kostenlos. Sie werden schnell einen Raum im Bunker finden, der Ihr Sicherheitsraum ist. Du kannst es abschließen und das Monster wird dich hier nicht erreichen. Hier gibt es eine Sparfunktion in Form einer Laterne und eines Generators. Sie fragen sich vielleicht, warum ich in einem solchen Raum Zeit verschwenden sollte. Das gesamte Setup besteht darin, dass Sie von diesem Raum aus Expeditionen in den Bunker durchführen. Du musst Gegenstände, Codes, Routen und Treibstoff finden und auch neue Gegenstände in deinem kleinen sicheren Raum herstellen.

Ich habe bei einer früheren Gelegenheit erwähnt, dass es einen Generator gibt. Es hat die Wahnsinnsanzeige von Amnesia: The Dark Descent ersetzt. Sie wollen nicht, dass die Glühbirnen des Bunkers ausgehen. Das Monster, das dich jagt, liebt das Licht nicht. Sie werden schnell feststellen, dass Sie planen müssen, wie Sie vorgehen wollen. Du musst entscheiden, mit wie vielen Treibstofftanks du den Generator füllst und welche du in der Truhe des Bunkers speicherst. Es gibt keinen unendlichen Vorrat an dieser kostbaren Flüssigkeit und es ist wahnsinnig gefährlich, den Bunker im Dunkeln zu erkunden. Neben dem Monster gibt es Fallen verschiedener Art, über die man leicht stolpern kann, wenn man nicht hinsieht. Die Lampe, die du bei dir hast, ist schwach, macht Lärm und zieht das Monster an. Im Zentrum stehst du, der Generator, und du musst Expeditionen unternehmen, um endlich zu entkommen. Im sicheren Raum gibt es auch eine Karte, die du benutzen kannst, aber sobald du in den Korridoren bist, leisten dir nur das Monster und deine Atemzüge Gesellschaft.

Da es bei Amnesia von Anfang an um Licht ging, ist dies eine perfekte Möglichkeit, das Geschichtenerzählen und die Welt darzustellen. Ich liebe das Layout und die Designauswahl. Das einzige, was ich ein wenig kritisieren möchte, ist, dass man seine Fähigkeit, voranzukommen, sperren kann, wenn man keinen Treibstoff hat. Einige Bereiche benötigen Licht, und wenn Ihnen der Treibstoff ausgeht, können Sie nicht vorankommen. Ich bin auch nicht ganz überzeugt von der Tatsache, dass man nicht über 60 Bilder pro Sekunde gehen kann. So wie ich es verstehe, hat es mit ihrer Spiel-Engine und allen Interaktionen mit Objekten in der Welt zu tun. Die Dinge gehen kaputt, wenn man diese Grenze überschreitet. Ich hoffe, dass sich die Entwickler für die Zukunft damit befassen. Die Grafik selbst ist gut. Sie werden die Branche nicht voranbringen, aber sie machen ihren Job. Die Kunst ist großartig und es fühlt sich immersiv an. Umso mehr beeindruckt bin ich von der Klangqualität. Es ist immer klar, woher die Geräusche kommen, sie sind qualitativ und erhöhen die Spannungen. Während es visuell nicht mit High-Budget-Titeln mithalten kann, gibt es noch etwas anderes, das hier beeindruckt. Um keine Wiederholungen zu erzeugen, gibt es Aspekte des Abenteuers, die zufällig generiert werden. Codes sind nie gleich, Gegenstände wechseln den Platz und so weiter. Sie können einige wichtige Gegenstände vor anderen erhalten, z. B. eine Gasmaske. Das bedeutet, dass alles einen Wiederspielwert hat. Vor allem, wenn Sie den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchten.

Obwohl wir jetzt wissen, dass die Entwickler einen anpassbaren Schwierigkeitsmodus veröffentlichen werden, fehlt er im aktuellen Zustand des Spiels. Es ist eine Schande, denn die Möglichkeit, die Schwierigkeitsgrade in Horrorspielen anzupassen, ist etwas, das ich mag. Die Schwierigkeitsgrade ändern sich jedoch konkret. Der einfachste Modus bietet mehr Speicherpunkte außerhalb des Bunkers, wodurch du viele Gegenstände und Materialien erhältst. Der härteste Modus schränkt dies ein, indem er mehr Fallen stellt und das Monster gefährlicher macht. Ich habe alle Schwierigkeitsstufen ausprobiert und mein Favorit war von Anfang an normal, es ist ein anständiger Schwierigkeitsmodus. Wenn es eine Sache gibt, die ich mitnehme, dann ist es die fantastische Atmosphäre. Es ist ein fieses Horrorspiel, das von Konkurrenten wie Alien Isolation und Low-Budget-Horrorfilmen wie Deathwatch aus dem Jahr 2002 inspiriert wurde. Ich kann nicht anders, als ihm zu applaudieren, da dies das beste Spiel von Frictional Games aller Zeiten ist. Sie ziehen die richtigen Lehren aus früheren Werken wie Penumbra, Soma und Amnesia: The Dark Descent. Ich, der ich es liebe, den Ersten Weltkrieg zu sehen oder an den Medien teilzunehmen, werde ein wenig lyrisch über ein so gutes Horrorerlebnis mit diesem Thema. Er hält keine Hände, was zu Kreativität und erhöhter Angst führt. ist gut darin, dass du dich sehr allein fühlst. Das Monster ist gnadenlos und du musst darüber nachdenken, was du tust und wann du Dinge tust. Die Freiheit und das Fehlen von Pfeilen in alle Richtungen bedeuten auch, dass Sie motivierter sein müssen, um das Abenteuer zu überstehen. Ich vermisse von Anfang an einen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad, leider kann man seine Fähigkeit zum Fortschritt sperren, wenn man nicht vorsichtig mit dem Kraftstoff ist (im Moment in Einzelsituationen) und 2023 ist es etwas veraltet, uns auf 60 fps zu sperren. Ansonsten ist es das beste Horrorspiel des Jahres.