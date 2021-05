You're watching Werben

Am Freitag lieferte Frictional Games ein kleines Update für die Playstation-4-/5-Versionen von Amnesia: Rebirth aus. Beide Plattformen dürfen sich ab sofort in den Adventure-Mode stürzen, der viele Gefahrenquellen aus dem Horrorspiel entfernt und somit eine leichter verdauliche Erfahrung serviert. Die Playstation 5 ist seit dem neuesten Update zudem in der Lage, das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde wiederzugeben.