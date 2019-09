Amnesia ist ein solider Horrorspielmix, die uns mit einer eigentümlichen Legende ordentlich Angst einjagen konnte. 2016 hat Entwickler Frictional Games seine beiden Spiele für PC und PS4 in einer Kollektion veröffentlicht, seit dieser Woche ist die auch auf der Nintendo Switch verfügbar. Enthalten sind die beiden Spiele Amnesia: The Dark Descent und Amnesia: A Machine for Pigs, im Switch-eShop zahlt ihr 28 Euro für die Amnesia Collection auf dem Hybriden.

