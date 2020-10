Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom: New Lands aktuell gratis im Epic Games Store

You're watching Werben

Der Epic Games Store verschenkt weiter fleißig PC-Spiele. Aktuell könnt Ihr

Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom: New Lands abstauben. Die Aktion läuft bis zum 22. Oktober.

Amnesia: A Machine for Pigs ist ein First-Person-Horrorspiel von The Chinese Room, den Machern von Dear Esther und Everybody's Gone to the Rapture. In der 2D-Pixel-Simulation Kingdom: New Lands von Entwickler noio schlüpft Ihr in die Rolle eines Monarchen, der ein Königreich aufbauen und verteidigen muss.