Amir Satvats Gewinn der Game Awards 2024 für die Unterstützung entlassener Entwickler wird zu einem Sturm des Hasses

Amir Satvat, der bei den Game Awards 2024 mit dem allerersten "Game Changers"-Preis ausgezeichnet wurde, hat über die unzähligen hasserfüllten Nachrichten gesprochen, die er erhalten hat, seit er die Ehrung letzte Woche entgegengenommen hat. Satvat, der jahrelang entlassenen Bauunternehmern geholfen hat, neue Arbeitsplätze zu finden und fast 3.000 Menschen vermittelt hat, sagt, dass die Gegenreaktion heftig war, einschließlich beunruhigender und antisemitischer Kommentare, die sich gegen seine Familie richteten.

In einem LinkedIn-Post teilte Satvat seine Frustration über die Wut mit und gab zu, dass es schwer ist, alles auszublenden, besonders wenn die Angriffe so persönlich werden. "Das kann auch Ihnen passieren, wenn Sie über 2.000 Stunden Ihrer Zeit opfern, um der Branche zu helfen." Satvat schrieb. Seine Arbeit war ein Rettungsanker für viele Entwickler, die von der Entlassungswelle betroffen waren, die die Spieleindustrie in den letzten Jahren heimgesucht hat.

Bei den Game Awards nahm sich Moderator Geoff Keighley einen seltenen Moment Zeit, um über die Entlassungen in der Branche zu sprechen und Satvat für seine anhaltenden Bemühungen zu ehren. Seine Dankesrede bewegte viele im Publikum, aber nicht alle waren so freundlich. Einige Kritiker, vor allem in den sozialen Medien, behaupteten, Satvat werde als "Held" dargestellt, während er in Wirklichkeit Teil des Problems sei. Die Kritik verschärfte sich, nachdem bekannt wurde, dass Satvat für Tencent arbeitet, ein Unternehmen, das mit umstrittenen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht wird. Trotz dieser Behauptungen beharrt Satvat darauf, dass seine Rolle bei Tencent nichts mit den Entlassungen zu tun hat und dass er in seiner Karriere noch nie an Fusionen oder Entlassungen beteiligt war.

Satvat verteidigte auch seine Arbeit und wies darauf hin, dass diejenigen, die sich über seine Bemühungen lustig machen, nicht verstehen, wie tief die Ressourcen sind, die er aufgebaut hat, oder die Gemeinschaft, die er gefördert hat. "Wir haben 15 Ressourcen in 5 verschiedenen Häusern." sagte Satvat und erklärte, dass sein Projekt viel mehr ist als nur eine einfache Tabelle.

Die negative Aufmerksamkeit war überwältigend, aber Satvat bleibt seiner Sache verpflichtet. Er beendete seinen Beitrag, indem er seine Frustration über den persönlichen Charakter der Angriffe zum Ausdruck brachte, zu denen auch beleidigende Bemerkungen über den Hintergrund seiner Frau gehörten. Trotzdem sagt Satvat, dass er seine Mission, anderen zu helfen, fortsetzen wird, und verspricht, dass dies sein letzter Kommentar zu diesem Thema sein wird.

"Ich wollte nichts sagen, aber es gab zu viele Kommentare über meine Familie, über meine Frau, über ihren religiösen Hintergrund", schrieb er. "Und andere Dinge, die für mich weit über der Grenze liegen, um nichts zu sagen."

Wenn Satvat sich diesen Herausforderungen stellt, wirft es eine größere Frage auf: Können wir die Arbeit einer Person jemals vollständig von der Negativität trennen, die sie oft umgibt? Wie navigieren wir auf der Grenze zwischen Lob und Gegenreaktion in einer Welt, die schnell urteilt, aber nur langsam versteht?