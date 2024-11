Amerikas neueste großartige Spielshow-Idee lässt Menschen gegen Hamster antreten

Egal, ob Sie Spielshows mögen oder nicht, diese neueste Kreation von Max wird zweifellos Ihr Interesse wecken. Die Show heißt Human Vs. Hamster, und es ist genau das, was sie verspricht, es ist eine Show, in der sich eine Gruppe von Menschen gegen die winzigen Nagetiere beweisen muss. Klingt unfair, oder? Nicht hier. Die Idee ist, dass Menschen und Hamster in skalierten Versionen von Hindernisparcours und in Herausforderungen zum Verzehr von Lebensmitteln und dergleichen gegeneinander antreten, um zu sehen, welche biologische Form bei der Erledigung von hamsterzentrierten Aufgaben die bessere ist.

Die Serie wird bereits nächste Woche am Max erscheinen, mit einem Premierendatum am 21. November, und in diesem Sinne haben wir einen Trailer für Human Vs. Hamster, den wir uns unten ansehen können, um einen Vorgeschmack auf die verschiedenen verrückten und lustigen Herausforderungen zu bekommen, die angeboten werden.

Das Wichtigste ist, dass unklar ist, wie der Veröffentlichungsplan für Regionen ohne Zugriff auf Max aussehen wird.