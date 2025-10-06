Amerikanische Sportwagenverkäufe leiden

HQ

Obwohl sowohl Ford als auch Chevrolet nachweislich geschärfte, verfeinerte Versionen ihrer historischen Sportwagen Corvette und Mustang anbieten, sind die Verkäufe im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr bisher nur zurückgegangen. Das berichtet Motor1, das die Verkaufszahlen des gleichen Zeitraums in den Jahren 2024 und 2025 verglichen hat.

"Im Autogeschäft bedeutet die erste Oktoberwoche die Verkaufsdaten der meisten Autohersteller für das dritte Quartal. Dies gibt uns einen guten Überblick darüber, wie sich Autos verkaufen, wenn wir im Jahr 2025 die 75-Prozent-Marke überschreiten. Wir haben uns entschieden, uns auf Modelle für Enthusiasten unter 100.000 US-Dollar zu konzentrieren, in dieser Zeit eines chaotischen Übergangs zur Elektrifizierung, von Zöllen, wirtschaftlicher Unsicherheit, stagnierender Löhne und Inflation sowie einer Lockerung der Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsnormen in den USA. Anders ausgedrückt: Es ist eine schlechte Zeit für Performance-Autos, und die Daten bestätigen dies. Wir haben uns die Verkäufe von Performance-Modellen bis September dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres angesehen, und fast alle sind rückläufig."

Chevrolet Corvette:

2025: 17,718

2024: 25,711

Dodge EV-Charger (gegen Charger/Challenger in 2024)

2025: 8,943

2024: 56,764

Ford Mustang:

2025: 32,818

2024: 36,485