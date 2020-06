Amerikanische Ärzte dürfen jetzt Spiele als Medizin verschreiben

Obwohl das exzessive Spielen von der Weltgesundheitsorganisation als psychische Erkrankung eingestuft werden kann, heißt das nicht, dass Games nichts Gutes für die Psyche bewirken können. Im richtigen Ausmaß wird das Spielen als beruhigend, ablenkend und sogar heilend empfunden und das sagen nicht wir, sondern US-amerikanische Ärzte. Die Organisation Food and Drug Administration (FDA) hat das in Untersuchungen herausgefunden und wird in Nordamerika bestimmten Patienten in Zukunft Spiele verschreiben. Das sind natürlich keine handelsüblichen Games, wie GTA oder Fortnite, sondern Projekte, die zu einen bestimmten Zweck erstellt wurden.

EndeavourRX von Akili Interactive wird das erste Spiel sein, das verschrieben wird. Mehrere Studien haben gezeigt, dass dieses rhythmische Geschicklichkeitsspiel auf Patienten mit ADHS beruhigend wirken kann, weshalb es Ärzte Kindern zwischen acht und zwölf Jahren verschreiben können. Allerdings sollen diese und andere Spiele des gleichen Typs nicht als Ersatz für die herkömmliche Medizin dienen, sondern ergänzend den Genesungsprozess unterstützen. Weitere Informationen zur Initiative findet ihr in der Pressemitteilung der FDA.