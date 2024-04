America's Cup kündigt gleichzeitig AC Sailing und seine erste eSports-Meisterschaft an

Der berühmteste Segelwettbewerb der Welt, der America's Cup, hat die Einführung eines Rennsimulations-Videospiels namens AC Sailing angekündigt. Der Titel wurde vom Studio Emirates Team New Zealand mit der gleichen Simulationstechnologie entwickelt, die auch von den offiziellen Teams zur Vorbereitung auf den Wettbewerb verwendet wird, und ist heute, am 9. April, ab 19:00 Uhr MESZ kostenlos im Epic Games Store und auf Steam erhältlich.

Mit dieser Erfahrung möchte der America's Cup die gleichen Empfindungen vermitteln, die professionelle Segler haben, wenn sie ihre Taktik trainieren, um sich auf jede Regatta vorzubereiten, mit einer breiten Palette von Anpassungsoptionen, sowohl bei Wetter als auch geografisch. Es wird die Zukunft des eSports-Segelns revolutionieren und Fans auf der ganzen Welt, unabhängig von Status oder Alter, die Möglichkeit geben, sich auf den ältesten Wettbewerb des Sports einzulassen.

Und ja, wir sprechen von eSports, denn neben der Ankündigung des Spiels hat die Organisation auch die Schaffung des weltweit ersten eSports-Wettbewerbs für AC Sailing angekündigt, die America's Cup E-series, wobei die Eröffnungsfahrt später am Abend um 19:00 Uhr MESZ auf dem Twitch-Kanal stattfindet.

Das Spiel zeigt reale Szenarien wie Barcelona, die Heimat des 37. America's Cup, und die authentischen Farben der ikonischen AC40-Yachten des Wettbewerbs.

Grant Dalton, CEO des America's Cup, sagte: "Es war eine Herausforderung, ein Videospiel aus einem Simulator zu entwickeln, den unsere Segler und Designer in der realen Welt des America's Cup verwenden. Die Spieler werden in der Lage sein, das Segeln des America's Cup so nah wie möglich an der Realität zu erleben, wie nie zuvor."

"Der America's Cup war schon immer an vorderster Front, wenn es darum ging, die Grenzen dessen, was im Segelsport möglich ist, zu verschieben. Wir freuen uns, dieses Vermächtnis der Innovation in die virtuelle Welt zu bringen und die Rolle des Segelns innerhalb des eSports-Ökosystems zu stärken, während wir unsere Präsenz erweitern, um der integrativste Segelwettbewerb aller Zeiten zu werden.