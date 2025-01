HQ

Wenn die Netflix-Serie American Primeval ein Lied wäre, würde es in einer Molltonart gespielt werden, ein und derselbe Akkord. Drei halbe Schritte unter allem, was musikalisch nach Gemütlichkeit klingt und von einer monotonen Schlichtheit geprägt ist. Das Lied selbst hieß "Misery" und wurde auf einer verzerrten Blockflöte von einem Mann aufgeführt, dessen Körperhygiene am besten als fragwürdig bezeichnet werden könnte.

Es ist ein dunkles, schmutziges, düsteres, hartes, blutiges und elendes Leben in American Primeval.

Peter Berg undThe Revenant der Drehbuchautor Mark Smith bieten hier das Gleiche, ohne Atempause, Nuancen, Abwechslung oder Lichtblitze. In sechs langen Episoden erhalten wir einen Einblick in das düsterste Leben während der dunkelsten Jahre der amerikanischen Geschichte, und ich liebe es. Ist American Primeval ein wenig zu düster? Ja ist es. Ist American Primeval tonal etwas zu dunkel? Ja ist es. Ist es eintönig in seiner Erzählweise mit Charakteren, die alle wirklich schrecklich sind? Ja ist es. Aber in diesem Fall spielt das keine Rolle. Ich glaube sogar, dass ich es bevorzuge. Wenn Deadwood und The Revenant ein untergeordnetes Element hätten, würde es American Primeval heißen.

Wir schreiben das Jahr 1857. Es sind drei Jahre, bis Abraham Lincoln zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, und vier Jahre, bis der Bürgerkrieg ausbricht. Wir folgen einer Mutter, Sara Rowell, und ihrem bescheidenen Sohn, Devin, die beabsichtigen, mehrere hundert Meilen nach Wisconsin zu reisen, um ihren Mann zu treffen, der seit mehreren Jahren in einer Mine arbeitet und der Legende nach dabei stinkreich geworden ist. Das Versprechen auf ein besseres Leben für sie und ihren Sohn treibt sie auf die gefährliche Reise durch ein chaotisches Amerika, und um Banditen und Eingeborenen zu entkommen, schließt sie sich dem vernarbten Halb-Ureinwohner und besiegten Isaac an, der sich schnell als so rau herausstellt, wie es nur geht, aber ein Händchen dafür hat, Menschen zu töten.

Die Ureinwohner Amerikas sind in diesem blutigen Porträt des Amerikas der 1850er Jahre so tödlich wie eh und je.

American Primeval ist, wie The Revenant, ein schmutziger, miserabler, harter und dunkler Querschnitt durch die amerikanische Geschichte, der relativ seichte Charakterporträts mit unerträglichen Mengen exzessiver Gewalt auf eine Weise vermischt, die einige als "betäubend" oder "hirntot" bezeichnen werden. Allerdings gehöre ich nicht dazu. Ich schätze dieses historisch genauere Bild des Amerikas des 19. Jahrhunderts als das hell erleuchtete und elegante, mit dem wir im Laufe der Jahre von Silverado bis Tombstone gefüttert wurden, auch wenn Mark Smith und Peter Berg das konzentrierte Elend des Lebens in dieser Zeit sicherlich teilweise übertreiben.

Der Krieg zwischen Siedlern und Ureinwohnern tobt, ebenso wie der Krieg zwischen Kultur und Religion, und für diejenigen, die sich nicht für eine Seite entscheiden, das Leben als Gesetzloser in einer Zeit, in der Nahrung, Medizin und Recht und Ordnung akut knapp waren. Taylor Kitsch ist angespannt, leise gequält, aber tödlich fähig als Isaac und Betty Gilpin ist stark, aber verletzlich als Sara in einer Miniserie, die ich wirklich genossen habe. Eine etwas nuanciertere Erzählweise mit weniger klaustrophobischen Bildern hätte nicht geschadet, aber insgesamt fühlt es sich an wie The Revenant in TV-Serienform und ich für meinen Teil habe nicht vor, dieses Angebot abzulehnen.

