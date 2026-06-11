American Arcadia soll diesen Herbst in einer physischen Ausgabe erscheinen

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American Arcadia ist eines der besten narrativen Rätselerlebnisse, die es heute gibt. Und kein Wunder, da hinter diesem Spiel die Verantwortlichen für Call of the Sea und das neuere Call of the Elder Gods stehen, folgt Out of the Blue Games American Arcadia einer dystopischen Reality-Show, in der steigende oder fallende Zuschauerzahlen bestimmen, ob die Bürger der Stadt Arcadia leben oder sterben. Nur durch die Erfahrungen der beiden Protagonisten, Trevor und Angela, die zusammenarbeiten, werden sie überleben und die Firma besiegen, die hinter den Kulissen die Fäden zieht.

American Arcadia ist ausgezeichnet, aber sie brauchte einen kleinen Schub, um mehr Häuser zu erreichen, und bald wird sie sie haben. Raw Fury hat nun mit Tesura Games zusammengearbeitet, um zwei Editionen von American Arcadia im physischen Format für Nintendo Switch 1 und PlayStation 5 herauszubringen. Eine Standardausgabe, die das vollständige Spiel enthält, und eine wirklich Deluxe-Sammlerausgabe, die Folgendes enthält:



Sammler-TV-Box



Vollständiges physisches Spiel (PS5 und NSW)



Reversible Abdeckung



TV-Zapping-Karten (austauschbar)



Art Book (230 Seiten)



Magnetstift des Kometen



Soundtrack-CD



Obwohl es noch kein konkretes Datum gibt, können Sie ab diesem Herbst eine der beiden Ausgaben erwerben. Werfen Sie unten einen Blick auf den Inhalt der American Arcadia Sammlerausgabe.