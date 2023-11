HQ

Out of the Blue überraschte mich vor ein paar Jahren gründlich mit seinem Abenteuer-Puzzler Call of the Sea, einem Spiel, das eine mysteriöse Handlung mit komplexen, aber fesselnden First-Person-Puzzle-Problemen kombinierte. Unnötig zu erwähnen, dass ich gespannt auf das nächste Werk des Entwicklers, American Arcadia, gewartet habe.

In vielerlei Hinsicht ist American Arcadia Call of the Sea sehr ähnlich. Die Erzählung basiert immer noch auf einem fesselnden und faszinierenden Geheimnis, das sich im Laufe der Geschichte entwirrt, und es gibt mehrere Gelegenheiten, bei denen du Umgebungs- und physische Rätsel aus der Ego-Perspektive lösen musst. American Arcadia unterscheidet sich jedoch vom vorherigen Titel, indem es auch eine Vielzahl von Plattform-Levels und -Abschnitten einführt, die ausschließlich eine 2,5D-Perspektive verwenden.

Im Wesentlichen handelt es sich um ein Spiel, das sich um zwei Protagonisten dreht. Auf der einen Seite gibt es Trevor, einen Zivilisten der fiktiven Stadt Arcadia (die als Teil einer Reality-Show existiert, die das Leben ihrer ahnungslosen Bewohner verfolgt), der mit Hilfe der Nebenprotagonistin Angela versucht, dem kontrollierenden Staat zu entkommen. Trevors Teile verwenden alle die 2,5D-Perspektive und versuchen, das Gameplay weiterzuentwickeln, indem sie auch Kamera- und Überwachungsmechaniken integrieren, damit du Trevor als Angela in Sicherheit bringen kannst. Wenn überhaupt, erinnert mich dieser Teil des Gameplays sehr an die Oddworld-Reihe. Was Angela betrifft, so kommt hier das typischere Gameplay zum Tragen, das wir von Out of the Blue erwarten, da Sie durch Angelas Augen spielen und Rätsel lösen müssen, darunter einen aufdringlichen und verdächtigen Boss von Ihrer Spur abzubringen und sich auch durch ein riesiges Gebäude zu arbeiten, das durch mehrere Türen geschützt ist, die verschiedene Schlüsselkarten erfordern, um sich zu öffnen. Dieser Teil des Gameplays ist fast mehr ein Escape-Room-Erlebnis und wiederum sehr ähnlich wie Call of the Sea.

Während die beiden unterschiedlichen Spielstile gut funktionieren, sind die First-Person-Teile viel fesselnder als die 2,5D-Abschnitte. Das liegt vor allem daran, dass es im 2,5D-Teil des Gameplays nur eine begrenzte mechanische Tiefe gibt, und der Großteil der Tiefe kommt in Form von Stealth, was ein sofortiges Scheitern bedeutet, wenn man einen Fehler macht. In diesem Abschnitt des Spiels gibt es nur sehr wenig Spielraum, um Fehler zu machen, und obwohl dies sicherstellt, dass es ein gutes und aufregendes Tempo beibehält, kann es frustrierend sein, Teile des Levels wiederholen zu müssen, weil man einen kleinen und zunächst scheinbar unbedeutenden Fehler gemacht hat.

Was die First-Person-Puzzleteile betrifft, so fehlt es vielen dieser Levels zwar an den Nuancen und der Komplexität von Call of the Sea, aber hier kommt American Arcadia ins Spiel. Out of the Blue hat ein Händchen dafür, interessante Rätsel zu erstellen, und während einige ein wenig zu einfach sind, unterhalten die meisten mit einzigartigen Mechaniken, die Sie auf Trab halten, und einige sind sogar echte Kopfkratzer.

Während das Rätseln und Plattforming wichtig ist, ähnlich wie Call of the Sea, scheint American Arcadia Sie mit seiner Handlung und Erzählung wirklich in seinen Bann zu ziehen, und das gelingt ihm hier. Die Geschichte ist sehr 1984 in ihrem Stil, in dem Trevor einem im Wesentlichen totalitären Staat flieht, der die vollständige Kontrolle über seine Bürger hat, die nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Es ist eine ziemlich reife und komplexe Erzählung, die dich ständig dazu bringen wird, zu hinterfragen, was du erlebst.

Auch die Art und Weise, wie sich die Geschichte präsentiert, ist eher ungewöhnlich und frisch. Während sich die Erzählung entwirrt, bekommst du Zwischensequenzen, in denen du Trevor und Angela die Ereignisse erzählen siehst, die sie zusammengebracht haben, und obwohl es eine interessante Möglichkeit ist, die reguläre Geschichte zu unterbrechen und anzudeuten, was als nächstes kommt, nimmt die Vorahnung den großen Ereignissen der Geschichte ein wenig den Stachel. Ich sollte an dieser Stelle auch sagen, dass Yuri Lowenthal und Krizia Bajos hervorragend als Trevor und Angela sind und wirklich zu den Rollen passen, die sie in diesem Spiel spielen.

Ich habe zwar deutlich gemacht, dass die Rätsel in der Ego-Perspektive weitaus besser sind, aber die 2,5D-Ansicht ist in einem entscheidenden Bereich besser als die 3D-Ansicht: der Grafik. American Arcadia ist ein sehr auffälliges Spiel mit einem einzigartigen und polygonlastigen Design, das viele Farben verwendet, um sich abzuheben, und einige der Szenen und Set-Pieces, die Out of the Blue für dieses Spiel geschaffen hat, sind einfach gesagt, tapetenwürdig. Dies ist ein wirklich schönes Spiel, und Sie werden sich Zeit nehmen, um die Umgebung während Ihrer Fluchtbemühungen zu schätzen.

Ähnlich wie Call of the Sea ist American Arcadia auch ein Spiel, das nicht viel Tiefe über die Geschichte hinaus hat, die es weben möchte. Das Gameplay und die Mechanik sind rudimentär und einfach zu erlernen, es gibt keine Sammelobjekte oder zusätzliche Herausforderungen und Quests, die man bewältigen muss, man wird einfach Zeuge und spielt die Erzählung durch, bis der Abspann läuft, und das bedeutet auch, dass das Spiel keinen großen Wiederspielwert hat, falls dich das stört.

Aber alles in allem ist American Arcadia ein lustiges und fesselndes Spiel. Out of the Blue ist eindeutig talentiert im Geschichtenerzählen und hat ein Händchen dafür, interessante Rätsel zu erstellen, aber ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass dieses Spiel manchmal ein bisschen zu sicher ist, wie einfach viele seiner Mechaniken und Gameplay-Systeme sind. Es ist nicht praktisch genug wie Call of the Sea, um seine Rätsel das Erlebnis auf neue Höhen tragen zu lassen, und insbesondere die seitlich scrollenden 2D-Plattformteile können mehr frustrieren als unterhalten. Aber wenn Sie nach einem neuen Abenteuerspiel gesucht haben, um Ihre Abende zu füllen, jetzt, wo sich der Ansturm und Trubel von 2023 verlangsamt, ist American Arcadia definitiv einen Blick wert.