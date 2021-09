Ameisen verschieben Earth Defense Force 6 auf 2022

Am Nachmittag fand der TGS-Slot von D3Publisher statt, die wie erwartet im EDF-Fieber waren. Wir haben ausführliche Einblicke von Earth Defense Force 6 und der Nintendo-Switch-Version von Earth Defense Force 3 gesehen. Obwohl die Switch-Version hierzulande noch nicht offiziell bestätigt wurde, lässt uns die englische Synchronisierung des Programms glauben, dass wir Europäer durchaus zumindest in den Genuss von Earth Defense Force 6 gelangen könnten, sobald das Actionspiel fertiggestellt wurde.

Der erwartete Veröffentlichungsterm ist allerdings von Ende 2021 auf 2022 verschoben worden, teilte D3Publisher bereits im Vorfeld der Messe mit. Diese Entscheidung sei getroffen worden, um "die Qualität des Produkts zu verbessern". Der neueste Eintrag der EDF-Reihe wird auf Playstation 4 und Playstation 5 landen und es soll mindestens vier unterschiedliche Klassen geben: Air Raider, Fencer, Ranger und die Wing Diver.

Ganz am Ende der Präsentation haben wir zudem erfahren, dass sich wohl ein Film in Entwicklung befindet... Der Game Producer Nobuyuki Okajima hat diese kleine Info einfach fallen gelassen und auf eine weitere Präsentation verwiesen, die am 2. Oktober um 9:00 Uhr im Rahmen der Tokyo Game Show 2021 stattfindet. Wir sind gespannt, was die Japaner aus der Vorlage machen wollen. Starship Troopers lässt grüßen.

