AMDs neuer Ryzen 8000G nutzt KI und verfügt über integrierte Grafik

Während wir es auf der CES kennengelernt haben, ist AMDs 8000G-Reihe von Desktop-CPUs jetzt in den Regalen und wir kennen die Preise der einzelnen SKUs:



Ryzen 7 8700G: 365 EUR



Ryzen 5 8600G: 255 EUR



Ryzen 5 8500G: 199 EUR



Die Desktop-Prozessoren der Ryzen 8000G-Serie sind die weltweit ersten Desktop-Prozessoren mit einer dedizierten KI-Engine, die sich laut AMD vor allem für Gamer als äußerst wertvoll erweisen soll, da sie in Kombination mit einer integrierten Grafikkarte ist.

Es verfügt laut AMD über "die schnellste integrierte Grafik seiner Klasse, die immense Leistung, Leistung und Effizienz liefert", da die CPU über eine integrierte AMD Radeon 700M-Grafik verfügt, die in Kombination mit verschiedenen AMD-Software-Tricks wie HYPR-RX ein reichliches 1080p-Erlebnis bieten kann.

Frühe Beispiele wurden verschiedenen YouTubern zur Verfügung gestellt, und Kanäle wie der sehr vertrauenswürdige Hardware Unboxed haben 130+ FPS in Spielen wie Fortnite und 115+ FPS in CS2 gemeldet, aber das war bei niedrigen Einstellungen und die meisten anderen Spiele kriechen nicht über 50 FPS. Dabei wurde der Ryzen 7 8700G mit 8 Kernen und 5,1 GHz verwendet. Für weniger anspruchsvolle Spiele sollte dies jedoch ein vollmundiges Spielerlebnis für Gelegenheitsspieler bieten, und das mit einem 65-Watt-TDP-Prozessor.

Es wird interessant sein zu sehen, ob die Treiberoptimierung diese Zahlen in Zukunft erhöhen kann, aber eine tatsächlich brauchbare integrierte Grafikkarte für Spiele scheint das zu sein, was wir dieses Mal tatsächlich bekommen, was den Wert der CPU dramatisch erhöht.