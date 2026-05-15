AMDs neue Technologie könnte der Xbox Series X ein PS5 Pro-ähnliches Upgrade verleihen

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AMDs SVP für Computing und Grafik, Jack Huynh, hat ein neues, KI-gestütztes FSR 4.1 angekündigt, das für die Grafikkarten-Generation RDNA 3 und RDNA 2 erscheint. FSR 4 bietet im Vergleich zu FSR 3.1 einen enormen Qualitätsschub, besonders bei Spielen in Auflösungen wie 1080p und 1440p.

Warum ist das so eine große Sache? Das liegt daran, dass die Xbox Series X über die komplette RDNA 2-Hardware und -Technologien verfügt, sodass FSR 4.1 auf Microsofts aktueller Flaggschiff-Spielkonsole laut Tweak Town ein PlayStation 5 Pro-Upgrade liefern könnte. Weitere Nutznießer wären Gaming-Handhelds wie die ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go, MSI Claw A8 und die kommende Steam Machine.

FSR 4.1, das nativ auf der Xbox Series X läuft, lieferte sofort ein schärferes, detaillierteres 4K-Bild mit weniger Ghosting und Bewegungsunschärfe. Die native Unterstützung von FSR 4.1 würde ausreichen, um gegenüber der Basis-PlayStation 5 einen Vorteil zu verschaffen.

Aber es gibt auch einen Nachteil, zumindest vorerst. AMD gibt an, dass RDNA 2 GPUs bis 2027 auf FSR 4.1 warten müssen. Also seien wir bereit, noch eine Weile zu warten.