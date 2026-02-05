AMD und Valve haben widersprüchliche Berichte über die Steam Machine-Veröffentlichung

HQ

Gestern berichteten wir, dass AMD offenbar andeutet, dass die nächste Xbox 2027 erscheinen könnte, eine Konsole, von der mehrere Quellen glauben, dass sie unglaublich leistungsfähig sein wird (stärker als die PlayStation 6) – aber auch teurer sein wird. Wir hoffen, dass wir Ende dieses Jahres mehr darüber erfahren, wenn Xbox sein 25-jähriges Jubiläum feiert, aber Tatsache ist, dass AMD nun auch eine weitere kommende Konsole kommentiert hat.

PC Gamer weist darauf hin, dass wir im selben Quartalsbericht, der uns Informationen über die nächste Xbox lieferte, auch etwas Interessantes über Steam Machine lesen können. AMD-Chefin Dr. Lisa Su sagt:

"Valve ist auf dem Plan, Anfang dieses Jahres mit dem Versand seiner AMD-betriebenen Steam Machine zu beginnen."

Das entspricht genau dem, was Valve selbst bei der Ankündigung der neuen Steam Machine gesagt hat, aber angesichts des jüngsten Schweigens des Unternehmens befürchten viele, dass es möglicherweise Verzögerungen geben könnte – wobei steigende Bauteilkosten möglicherweise eine Erklärung dafür sind. Basierend auf dem, was AMD sagt, scheinen wir jedoch erleichtert aufatmen zu können... aber leider scheint Valve selbst dem nicht zuzustimmen.

Sie haben jetzt ihr FAQ auf Steam aktualisiert (danke The Verge) und geben an, dass die erste Hälfte von 2026 das Ziel ist, nicht Q1:

"Unser Ziel, alle drei Produkte in der ersten Jahreshälfte auszuliefern, hat sich nicht geändert. Aber wir haben noch Arbeit vor uns, um konkrete Preise und Markteinführungstermine zu finden, die wir selbstbewusst ankündigen können, wobei wir uns bewusst sind, wie schnell sich die Umstände beider Dinge ändern können."

Der Grund dafür sind tatsächlich Komponentenknappheit und explodierende Preise, was auch bedeutet, dass sich auch die von Valve versprochenen Preise für Steam Machine verzögert haben:

"Als wir diese Produkte im November angekündigt haben, hatten wir geplant, inzwischen konkrete Preise und Markteinführungstermine mitteilen zu können. Aber die Speicher- und Speicherengpässe, von denen Sie wahrscheinlich in der gesamten Branche gehört haben, haben seitdem rapide zugenommen. Die begrenzte Verfügbarkeit und steigenden Preise dieser kritischen Komponenten bedeuten, dass wir unseren genauen Versandplan und unsere Preise überdenken müssen... "

Kurz gesagt, die Hardware scheint laut AMD einsatzbereit zu sein, aber da es zu viel Unsicherheit bezüglich Komponenten und Preisen gibt, möchte Valve noch eine Weile warten. Wir müssen einfach abwarten. Wir drücken die Daumen für eine Ankündigung eher früher als später; Schließlich ist Technologie eine verderbliche Ware.