AMD stellt der Welt Ende des Monats die Radeon RX 9000 Serie vor

Nvidia hat letzten Monat seine RTX 5000 Series GPUs vorgestellt und auf den Markt gebracht, und zwar mit einer Keynote, in der die verschiedenen Modelle vorgestellt wurden und auch, wann sie voraussichtlich in den Geschäften auf der ganzen Welt erscheinen werden. Diese Enthüllung führte dann dazu, dass sich viele fragten, wann AMD seine GPU-Pendants vorstellen würde, und jetzt wissen wir genau das.

David McAfee, VP und GM of Ryzen CPUs und Radeon GPUs bei AMD, hat auf X bestätigt, dass am 28. Februar um 13:00 Uhr GMT / 14:00 Uhr MEZ eine Show stattfinden wird. Dazu gehört auch die "Enthüllung der AMD Radeon RX 9000-Serie der nächsten Generation", die dann ab Anfang März in die Läden kommen wird.

Diese Ankündigung hat anscheinend einen Dominoeffekt für Nvidia gehabt, da der Technologieriese beschlossen hat, die Markteinführung seiner RTX 5070-GPUs leicht zu verschieben und sie von Ende Februar auf den 5. März zu verschieben. Die RTX 5070 Ti kommt weiterhin am 20. Februar auf den Markt.