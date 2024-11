AMD Ryzen 7 9800X3D

AMDs X3D-Serie, bei der es sich um abgestimmte Versionen ihrer normalen CPUs mit einem zusätzlichen physischen Cache im Chip handelt, bietet seit mehreren Generationen nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern schneidet auch in vielen Fällen besser ab als sowohl dieIntel als auch die Top-Modelle von AMD, wenn es um echtes Gaming geht.

Daran hat sich nichts geändert. Es gibt immer noch 104 MB zusätzlichen Cache, aber er befindet sich jetzt unter dem Chip, der eine Reihe von Kühlvorteilen bietet. Dies ist eine gute Idee, da diese Generation von X3D-Chips übertaktet werden kann. Es gibt 8 Kerne mit 16 Threads, was nicht nach viel klingt, aber für moderne Spiele, die immer noch Schwierigkeiten haben, moderne CPUs voll auszulasten, mehr als ausreichend ist. Er läuft 500 MHz schneller als der 7800X3D und hat einen um 200 MHz höheren Boost-Takt. Wir haben nie mehr als 112,3 Watt gemessen, obwohl der Chip für 120 Watt ausgelegt ist. Wenn Sie dies verbessern können, gibt es wirklich noch mehr Übertaktungspotenzial.

Der Chip lief mit 41,3 Grad im Leerlauf und 55,0 Grad unter Volllast. Es gab ein paar Spitzen bei 60,5 Grad, aber insgesamt ist die Wärmeabfuhr extrem begrenzt. Wir sprechen hier von 20 Grad unter dem, was wir normalerweise sehen, so dass es viele Möglichkeiten gibt, den 9800X3D auch in SFF-Designs zu verwenden.

Es ist wichtig zu beachten, dass es mit dieser CPU sehr unterschiedlich ist, was man erreichen kann, wie viele Kerne optimal laufen und wie viele von Anfang an hoch laufen. Ich hatte Glück, da alle Kerne zunächst mit 5,2 GHz laufen. Unser Testsample erreichte alleine 5.418 GHz, aber mit allen Boost-Funktionen auf dem aktivierten MSI X870E Carbon Wi-Fi -Mainboard und 32 GB G.SKILL Trident Z RAM mit 6000 MHz und einem PCIe-4.0-NVMe-Laufwerk sollte es möglich sein, 5,7 GHz zu erreichen. Aber zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es nur wenige Beispiele für 6+ GHz mit dieser CPU, wobei das beste von einigen engagierten Übertaktern stammt, die konstant 7,4 GHz erreicht haben. Das ist ziemlich beeindruckend.

Werbung:

Die neue Architektur, die der 9800X3D verwendet, bedeutet, dass Sie CPU-Multiplikatoren und andere Dinge nicht wie in alten Zeiten berücksichtigen müssen, was das Übertakten von CPU und RAM erheblich erleichtert. AMD selbst sagt, dass sie EXPO 8000 MHz unterstützen, sodass man bereits viel daraus machen können sollte. Darüber hinaus kommt die AM5-Plattform zum Einsatz, wenn Sie also ein älteres Mainboard mit AM5 haben, müssen Sie kein neues kaufen. Im Allgemeinen sind auch die Preise für konkurrierende Motherboards in die Höhe geschnellt.

Apropos Preis, er liegt bei etwa 480 Pfund. Das ist ein gutes Stück billiger als die Alternativen von AMD und Intel, aber beide wurden reduziert und der Preisunterschied zwischen einer Ryzen 7 X3D-CPU und den Flaggschiff-Modellen ist nicht mehr das, was er einmal war. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um ein Produkt handelt, bei dem man wirklich viel für sein Geld bekommt.

Beim Testen von CPUs sollten Sie in der Regel 1080p verwenden, damit es nicht auf die Grafikkarte ankommt. Daher werden Sie in der Regel auch 1 %-Zeiten betrachten, wobei Sie sich ansehen, wie viele Bilder pro Sekunde der niedrigste gemessene Wert von 1 % ist. Das ist sozusagen das Schlimmste, was die Hardware liefern kann, und damit auch ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was man erreichen kann. Wir haben eine RX 7900XTX verwendet, da es sich um eine von zwei Grafikkarten mit Referenzdaten handelte und uns leider niemand eine RTX 4090 Karte leihen konnte. Das bedeutet, dass es eine gewisse Verzerrung in unseren Ergebnissen gibt, da einige Spiele sowie synthetische Tests RTX-Grafikkarten besser nutzen, da viele ein gewisses Maß an Raytracing haben. Unsere Daten sind jedoch eine Mischung aus mehreren Elementen, um sie besser mit früheren vergleichen zu können. Wir haben die Tests auch mehrmals gegen die neue Ultra 285K CPU von Intel, ihrem Topmodell, durchgeführt. Auch hier haben wir die gleichen Tests mehrmals durchgeführt, da einige der Ergebnisse seltsam aussehen. Wir vermuten jedoch, dass eine schlechte Windows -Optimierung einen Einfluss haben könnte.

Werbung:

Das erste seltsame Ergebnis ist Fire Strike Ultra, bei dem das Gegenstück von Intel mit einer synthetischen Punktzahl von 3.000 Punkten höher geschlagen wird. Hier muss man z.B. bis zu einer 7950X CPU gehen, um etwas Besseres zu finden. Das macht Sinn, da mehr Kerne in der Regel zu höheren Punktzahlen führen. Allerdings wird der 285K von Intel um einiges geschlagen, und selbst neuere Tests wie 3D Benchmarks Steel Nomad geben dem 9800X3D eine Punktzahl von 6.635, gerade genug, um die Konkurrenz zu schlagen. Zu meiner großen Überraschung wurde der 24-Kern-Ultra 285K von Intel von Checkmate von AIDA mit einer Punktzahl von 12.547 gegenüber 8.652 ebenfalls geschlagen. Fairerweise muss man sagen, dass sie zwar den Multicore-Test mit 23.473 zu 40.185 Stimmen gewannen, aber den Single-Core-Test mit 2.106 zu 2.055 Stimmen verloren.

Auf der Gaming-Seite gab es unterschiedliche Grade von Siegen, aber fast immer einen Sieg. Wie bereits erwähnt, haben wir hauptsächlich in 1080p getestet, um einen GPU-Engpass zu vermeiden, aber das erklärt nicht die Punktzahl von 227,50 FPS in Total War: Warhammer III, was 25 % höher war als bei 285K. Noch schlimmer war es in Red Dead Redemption in 4K, wo der FPS-Zähler 100,40 gegenüber 170,53 zu Gunsten von AMD anzeigte. Assassin's Creed Valhalla war auch ein Gewinn für AMD, aber nicht um viele Prozent. Der größte Unterschied war bei 1440p mit einem Unterschied von 9 % und 167 FPS zu verzeichnen. Noch abschätziger war es in Far Cry 6, wo wir die höchste Punktzahl aller Zeiten erreichten: 231 FPS oder eine Differenz zu Intel s 285K von knapp 69%. Wir haben eine Reihe anderer Spiele und mit anderen Engines getestet, aber im Großen und Ganzen war das Bild dasselbe.

Generell ist es auch etwas unfair, denn der 285K von Intel hat keinen guten Start ins Leben gehabt und wird in den meisten unserer Tests sowohl vom 14900K als auch vom 13900K geschlagen. Aber das Lustige ist, dass dies bei der Rohdatenverarbeitung offensichtlich ist, z. B. bei Cyberpunk 2077, wenn FidelityFX, DLSS oder andere schwarze Magie nicht verwendet wird. Hier gab es einen Unterschied von 93% in 1080p, was ziemlich viel ist. Fairerweise muss man sagen, dass Dirt 5 und Call of Duty: Black Ops 6 mit 285K eine höhere Punktzahl ergaben, aber wir sprechen hier von ein paar FPS. In Black Myth: Wukong hingegen erreichten wir 119 FPS, was einer Differenz von 45 FPS oder mehr als 60 % entspricht.

Es ist erschwinglich, es bleibt kühl, es verbraucht nicht viel Strom und es schlägt seinen Hauptkonkurrenten von Intel. Wenn wir uns jedoch die alten Zahlen für den 7800X3D ansehen, sind sie höher, aber wir sprechen normalerweise von etwa 10 %. Einige Spiele wie Red Dead Redemption 2 lieferten jedoch deutlich höhere Bewertungen, während andere nur eine Verbesserung von 5% darstellten, was beweist, dass das 7800X3D schwer zu schlagen ist. Auf der anderen Seite bietet der 9800X3D ganz andere Möglichkeiten, wenn es um das Übertakten geht.

Wenn du dieses Jahr ein Upgrade durchführst, brauchst du einen Ryzen 7 9800X3D. Ausnahmsweise ist es einfach, ein ganz bestimmtes Produkt zu empfehlen, da der Preis niedrig genug ist, dass es etwas ist, das jeder unabhängig von seinem Budget in Betracht ziehen sollte.